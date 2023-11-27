快訊

【即時短評】趙少康：侯康配 生氣藍失望藍都回來了

法籍情侶檔屏東彎刀縱走4日後失蹤 警消兵分多路空勤搜尋

不開車還要買？板橋車位225萬「租38年才回本」 內行這樣選

大甲媽祖必經的雲嘉崙子大橋 10億元改建宗教意象大橋

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／攝影

橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，是雲林通往嘉義新港的重要橋梁，也是每年大甲媽祖必經之路，全長772公尺橋寬僅7公尺，橋齡已逾40年，狹窄老舊，車道不足常發生爭道事故，橋底也低於北港溪的治理高程，公路總局、水利署補助及雲林縣自籌合計約10億元，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工，採半半施工，施工期間不影響往來交通。

今天開工動土由雲林縣長張麗善主持，動土的同時由雲林檢調政風組成的工程採購廉政平台也同步啟動，嘉義縣副縣長劉培東、雲林議長黃凱及嘉義新港鄉長葉孟龍、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁及地方眾多鄉親等共同見證。

張麗善指出，崙子大橋橫跨北港溪，1981年興建，橋梁結構老舊狹小，不敷交通使用且常發生事故，地方倡議改善，基於「南橋北管」慣例，盡管雲林財政困難，但仍積極推動改建，獲公路總局及水利署補助8億元，雲林縣政府自籌配合款約2億元，嘉義縣也協助用地取得約兩千多萬元，總工程費合計10.21億元，將改建成一座符合宗教意象的大橋。

雲林工務處長汪令堯說，新大橋採簡單預力梁結構，橋寬預定從現有7公尺增為18公尺，由於施工期長達33個月，為讓施工期間不影響當地交通，採二階段半半施工方式，第1階段先施作上游側的新橋，車輛仍可行駛現有的舊橋，第2階段再拆除舊有橋梁原地重建，車輛則可從先完工新建的橋通行，同一座橋分兩部分施工，就可讓車輛在施工期間照常通行。

為打造完善工程環境，縣府工務處、政風處、雲林地檢署、調查站及審計室，也配合成立採購廉政平台共同參與合作工程作業流程，排除外部勢力的不當干預達到跨域合作、行政透明、公私協力及全民監督目標。

張麗善說，新大橋配置單向快慢及人行、自行車道，並抬高橋梁有利於通洪斷面；橋上設置觀景台，並以媽祖及在地產業為意象，提供大甲媽遶境時，更寬敞舒適的通行空間，將成為一座象徵宗教的觀光大橋。

橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，不少雲嘉鄉親到場見證，期待新大橋早日完工。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，不少雲嘉鄉親到場見證，期待新大橋早日完工。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為一座宗教意象的新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／翻攝
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為一座宗教意象的新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／翻攝
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為一座宗教意象的新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／翻攝
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為一座宗教意象的新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／翻攝
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／攝影
橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，將斥資10億餘元改建為新大橋，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工。記者蔡維斌／攝影

雲林 大甲媽祖 嘉義

延伸閱讀

藍雲林立委參選人丁學忠成立競總 張榮味現身站台相挺

影／藍白合破局 張麗善親吐難過：兄弟爬山各自努力

爭取台積電設廠 張麗善率隊飛日本熊本考察要推下世代科學園區

斗六市區鐵路高架露曙光 張麗善：即將走完最後一哩路

相關新聞

嘉義縣限塑政策啟動 12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯

嘉義縣12月1日起禁用一次性塑膠杯，店家提供飲料不得使用一次用塑膠杯，包含生物可分解的PLA塑膠杯及保麗龍杯，違反將依廢...

嘉市西區1月連3場火災 鐵路以西爭設分隊再引關切

嘉市的鐵路以西目前消防分隊僅有1個德安分隊，近1個月西區發生3起火警，包括泰山三街餐具倉庫大火、友愛路店面延燒10幾間等...

大甲媽祖必經的雲嘉崙子大橋 10億元改建宗教意象大橋

橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，是雲林通往嘉義新港的重要橋梁，也是每年大甲媽祖必經之路，全長772公尺橋寬僅7公尺，橋齡已...

台南推「職人旅遊特有種」 超便宜收費獲一輩子功力

台南市政府觀旅局在旅遊上推陳出新，再推出「2023探訪台南旅遊特有種-斜槓職人」，挑選出10大「特有種」，讓民眾做深度之...

清潔隊員防疫噴藥很辛勞 南市發獎金給4千到5千元

台南市政府4年來已爭取爭取中央補助經費1億9仟萬元，翻新改建461座市府公廁，為全國翻新最多的縣市，環保局今天表揚17個...

雲林第12處科技執法明年虎尾上路 全縣今年開罰逾2萬件

雲林縣第12處路口多功能交通違規科技執法將於明年元旦在虎尾鎮執法，取締路口「闖紅燈」、「未禮讓行人」違規行為，全縣11處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。