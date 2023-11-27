大甲媽祖必經的雲嘉崙子大橋 10億元改建宗教意象大橋

橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，是雲林通往嘉義新港的重要橋梁，也是每年大甲媽祖必經之路，全長772公尺橋寬僅7公尺，橋齡已逾40年，狹窄老舊，車道不足常發生爭道事故，橋底也低於北港溪的治理高程，公路總局、水利署補助及雲林縣自籌合計約10億元，今天舉行開工暨採購廉政平台啟用典禮，預計33個月完工，採半半施工，施工期間不影響往來交通。

今天開工動土由雲林縣長張麗善主持，動土的同時由雲林檢調政風組成的工程採購廉政平台也同步啟動，嘉義縣副縣長劉培東、雲林議長黃凱及嘉義新港鄉長葉孟龍、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁及地方眾多鄉親等共同見證。

張麗善指出，崙子大橋橫跨北港溪，1981年興建，橋梁結構老舊狹小，不敷交通使用且常發生事故，地方倡議改善，基於「南橋北管」慣例，盡管雲林財政困難，但仍積極推動改建，獲公路總局及水利署補助8億元，雲林縣政府自籌配合款約2億元，嘉義縣也協助用地取得約兩千多萬元，總工程費合計10.21億元，將改建成一座符合宗教意象的大橋。

雲林工務處長汪令堯說，新大橋採簡單預力梁結構，橋寬預定從現有7公尺增為18公尺，由於施工期長達33個月，為讓施工期間不影響當地交通，採二階段半半施工方式，第1階段先施作上游側的新橋，車輛仍可行駛現有的舊橋，第2階段再拆除舊有橋梁原地重建，車輛則可從先完工新建的橋通行，同一座橋分兩部分施工，就可讓車輛在施工期間照常通行。

為打造完善工程環境，縣府工務處、政風處、雲林地檢署、調查站及審計室，也配合成立採購廉政平台共同參與合作工程作業流程，排除外部勢力的不當干預達到跨域合作、行政透明、公私協力及全民監督目標。