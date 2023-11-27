嘉市湖美棒球場閒置？ 市府：封閉進行二期工程

嘉義市湖子內區段徵收後，市府特別規劃文教用地，作為湖美棒球場，提供青少年使用；但市民向議員反應，棒球場圍起來好久，也不知道進度如何？教育處長表示，目前正在進行中的第二期工程包含高低圍籬等項目，預定於明年5月完工，接著進行第三期工程規畫，完成後可提供鄰近學校棒球隊練習使用的場地。

市議員黃敏修於議會上質詢，有市民反應去年湖美棒球場動土以來，又封閉許久，看起來十分荒廢。