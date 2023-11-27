清潔隊員防疫噴藥很辛勞 南市發獎金給4千到5千元

台南市政府4年來已爭取爭取中央補助經費1億9仟萬元，翻新改建461座市府公廁，為全國翻新最多的縣市，環保局今天表揚17個績優公廁管理單位與37名績優清潔隊員，其中不少獲獎的公廁，可媲美百貨公司及五星級飯店廁所。

環保局長許仁澤也宣布，市長黃偉哲將發放噴藥人員及其他協助噴藥工作人員每人4000元到5000元的獎勵金，年底前預計增加4輛垃圾車、明年度再加24台及50名清潔隊員人力，期許大家持續努力，共同維護美麗市容。

環保局是針對全市4356座列管公廁辦理鑑評，選出17個績優公廁管理單位，局長許仁澤說，部分獲獎的公廁乾淨程度、外觀，已經可與百貨公司及五星級飯店廁所媲美，希望民眾如廁時能體會管理者與打掃者的付出，愛護使用，讓下一名使用者也能享有良好的如廁環境。

37名績優清潔隊員中有6人榮獲全國模範清潔人員，分別為楠西區許文魁隊員、佳里區黃惠玉隊員、東區呂宗衛隊員、安平區陳孟安隊員、安南區陳秋玉隊員及一般廢棄物管科洪百鴻。

東區班長呂宗衛已在環保局服務35年，執行清潔工作認真，服務民眾及待人處事也廣受好評，對於交辦事項都使命必達，整飭管理掃地班效果顯著，在多項活動及績效考核屢協助區隊獲得榮耀。

安平區陳孟安服務37年，除擔任駕駛、負責協助環境衛生外，在廚餘回收及清潔業務上，還會主動細究工作內容並優化工作流程，主動設法改善廚餘回收的環境品質及清潔業務的工作效率。