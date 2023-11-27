牠可解決廚餘去化問題 長榮大學助理和台南青農合養了30萬隻

廚餘變天然肥料，背後小助手是現在大家熟知的黑水虻，牠去化廚餘能力強，輕且蟲糞能當有機肥改善土壤，蟲體本身又是富含蛋白質的飼料，可說是「全身都是寶」，台南歸仁青農郭偉聖與長榮大學USR計畫助理余郁婷合作，嘗試在大潭社區活動中心後飼養黑水虻，6大盆近30萬隻幼蟲，盼未來能夠在社區裡颳起一陣旋風，讓民眾知道黑水虻去化廚餘驚人實力。

郭偉聖表示，目前台南飼養黑水虻情形較少，但其廚餘去化能力強，盼未來能夠幫助大潭社區民眾解決廚餘問題。而現在主要是讓向附近製作豆腐的業者，久而久之業者也非常支持黑水虻去化廚餘的方法。

余郁婷說，其實3年前就嘗試著將黑水虻帶回台南飼養，想不到飼養條件非常嚴格，不論是環境、土壤濕度等都非常要求。今年到嘉義邑米社區大學向吳孟昆老師取經，皇天不負苦心人，6大盆30萬隻黑水虻幼蟲頭好壯壯，飼養非常成功。

目前2人每天都會到活動中心後，固定餵食黑水虻幼蟲，將一大杓豆渣覆蓋讓蟲蟲食用，有時還會翻動飼養盆確認幼蟲生長情況。郭偉聖邊餵邊說，不要看牠們小小隻，6大盆幼蟲一天能夠吃掉15公斤豆渣，如果未來擴大飼養規模，更能彰顯去化效果。