嘉義縣限塑政策啟動 12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯

嘉義縣12月1日起禁用一次性塑膠杯，店家提供飲料不得使用一次用塑膠杯，包含生物可分解的PLA塑膠杯及保麗龍杯，違反將依廢棄物清理法第51條第3項暨「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項三規定，處1200元以上6000元以下罰鍰。

嘉義縣環保局指出，飲料店定義為從事茶、咖啡或冷熱飲販售店家，包含連鎖飲料店、非連鎖飲料店及夜市、市場或路邊攤。環保局今年已現場輔導超過450家店鋪，並提供文宣張貼，避免消費者要求業者使用塑膠杯，也鼓勵大家自備環保杯。