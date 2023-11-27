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嘉義縣限塑政策啟動 12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣限塑政策啟動，12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣限塑政策啟動，12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣12月1日起禁用一次性塑膠杯，店家提供飲料不得使用一次用塑膠杯，包含生物可分解的PLA塑膠杯及保麗龍杯，違反將依廢棄物清理法第51條第3項暨「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項三規定，處1200元以上6000元以下罰鍰。

嘉義縣環保局指出，飲料店定義為從事茶、咖啡或冷熱飲販售店家，包含連鎖飲料店、非連鎖飲料店及夜市、市場或路邊攤。環保局今年已現場輔導超過450家店鋪，並提供文宣張貼，避免消費者要求業者使用塑膠杯，也鼓勵大家自備環保杯。

環保局長張輝川表示，限制塑膠杯可減少塑膠衍生的環境污染，政策上路後店家可改用其他材質，例如最常見的紙杯，或是以甘蔗、麥桿、稻殼植物纖維製成的飲料杯，也鼓勵消費者租借循環杯，讓民眾養成「自備、重複、少用」的生活習慣，減少飲料杯的消耗。

嘉義縣限塑政策啟動，12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣限塑政策啟動，12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣限塑政策啟動，12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣限塑政策啟動，12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 消費者

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