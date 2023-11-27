農漁民的「高速公路」南市明年續投入逾5億改善農水路

協助農漁民出入更方便， 台南市政府今宣布明年將投入逾5億元改善農水路，讓農漁民眼中的「高速公路」更平坦，讓產品運輸更方便。

台南市長黃偉哲是今上午視察北門區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果時，宣布上述重大政策，在5.05億元經費中市府自籌預算由2億元加碼5000萬元為2.5億元。而南市近5年來針對溪北地區推動早期農地重劃農水路改善面積計達2470公頃，改善成果為全國第一，完成農路及水路長度皆達百公里。

地政局張陳淑美表示，北門區中洲農地重劃區東西11路緊急農水路改善工程，投入經費約233.3萬餘元，今年9月15日開工，上月11日完工，路幅由原路寬5.5公尺拓寬至7.8公尺，改善長度共481公尺。在場的市議員蔡秋蘭、謝舒凡也肯定市府這用心。

地政局進一步說明，112年度早期農地重劃區農水路改善地區包含茅港尾(四)、賀建(六)、大屯(五)、鹽水(十七)、西港(十五)等5區，共投入總經費約1.31億餘元，改善面積達498公頃，改善農路60條及水路55條，自上月底陸續開工，預計明年年10月全數完工。