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農漁民的「高速公路」南市明年續投入逾5億改善農水路

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
協助農漁民出入更方便， 台南市長黃偉哲今宣布明年將投入逾5億元改善農水路。圖／台南市政府提供圖／台南市政府提供
協助農漁民出入更方便， 台南市長黃偉哲今宣布明年將投入逾5億元改善農水路。圖／台南市政府提供圖／台南市政府提供

協助農漁民出入更方便， 台南市政府今宣布明年將投入逾5億元改善農水路，讓農漁民眼中的「高速公路」更平坦，讓產品運輸更方便。

台南市長黃偉哲是今上午視察北門區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果時，宣布上述重大政策，在5.05億元經費中市府自籌預算由2億元加碼5000萬元為2.5億元。而南市近5年來針對溪北地區推動早期農地重劃農水路改善面積計達2470公頃，改善成果為全國第一，完成農路及水路長度皆達百公里。

地政局張陳淑美表示，北門區中洲農地重劃區東西11路緊急農水路改善工程，投入經費約233.3萬餘元，今年9月15日開工，上月11日完工，路幅由原路寬5.5公尺拓寬至7.8公尺，改善長度共481公尺。在場的市議員蔡秋蘭、謝舒凡也肯定市府這用心。

地政局進一步說明，112年度早期農地重劃區農水路改善地區包含茅港尾(四)、賀建(六)、大屯(五)、鹽水(十七)、西港(十五)等5區，共投入總經費約1.31億餘元，改善面積達498公頃，改善農路60條及水路55條，自上月底陸續開工，預計明年年10月全數完工。

黃偉哲表示，農水路設施是農漁業經濟重要基石，近年來市府共花費約24億元，配合中央經費編列從事農水路改善，是所有縣市中花最多經費於農水路，因為農水路就是農漁民的「高速公路」，與日常生活息息相關，改善農水路對於農漁產品的運輸安全是最有幫助的。

協助農漁民出入更方便， 台南市長黃偉哲今宣布明年將投入逾5億元改善農水路。圖／台南市政府提供
協助農漁民出入更方便， 台南市長黃偉哲今宣布明年將投入逾5億元改善農水路。圖／台南市政府提供
北門區中洲農地重劃區東西11路緊急農水路改善工程，市府與地方上午前往。視察
北門區中洲農地重劃區東西11路緊急農水路改善工程，市府與地方上午前往。視察

農地 重劃區 漁民

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