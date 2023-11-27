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長榮女中培養好戰之徒 畢業不到3年月入400K

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長榮女中學生參加台灣文化創意教育發展協會舉辦的文創盃全國創意競賽，在黏土藝術創意造型競賽，分別拿下第1名及第3名。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中學生參加台灣文化創意教育發展協會舉辦的文創盃全國創意競賽，在黏土藝術創意造型競賽，分別拿下第1名及第3名。記者鄭惠仁／攝影

台南市長榮女中家政群科全國有名，參加各項競賽頻拿獎，也培育出許多「好戰之徒」，最近美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33名學生共拿下37個獎項。校長蔡玉敏說，許多畢業生都技藝精湛，有人畢業不到3年，便創下單月80萬、月入逾400K的驚人業績。

蔡玉敏表示，美容科、時尚造型科為長女家政群科兩大亮點科系，多年來，培育無數美髮、彩妝設計人才。為了讓學生一畢業就有就業能力，校方在實作課程上，除了邀請業界菁英入校指導，也經常舉辦各種校內賽，精進學生實作能力，如美容科的染髮整燙競賽、時尚造型科的新娘造型比賽，勝出的學生，則鼓勵參加全國性賽事，與各方好手較勁。

號稱年度最大美業的「艾柏盃」國際芳療美業保健技藝競賽剛落幕，長女學生在創意彩妝紙圖、標準冷燙、扇形冷燙、創意梳編、創意包頭、指甲彩繪等項目，33名學生共拿下37個獎項，其中有多個比賽包辦前3名。另，兩群科也參加台灣文化創意教育發展協會舉辦的第10屆文創盃全國創意競賽，在黏土藝術創意造型競賽，分別拿下第1名及第3名。

不讓家政群科專美於前，餐旅群科也有好表現，餐飲科學生參加「非米不可」全國創意米食競賽，也以「香脆鍋巴三明治」拿下佳作，觀光科參加南應金質盃遊程設計競賽，則拿下亞軍。

校長蔡玉敏說，長女培養出來的人才驍勇善戰，擁有精湛技藝，畢業後很快就能與業界接軌。像是美容、時尚兩大科的畢業生，很多一畢業就升上美髮設計師、指甲彩繪師，更有學生畢業不到3年，便創下單月80萬、月入逾400K的驚人業績。而為了讓學生可以學歷、經歷不中斷，學校更推出「學經一條龍」方案，與嘉藥、南應科大及數十家知名企業合作，讓學生可以直升兩科大產學班，也能在高中就開始打工，延續到大學，就是希望能讓學生未來不論是升學或就業，能走得更輕鬆。

台南市長榮女中美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33名學生共拿下37個獎項。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33名學生共拿下37個獎項。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33名學生共拿下37個獎項。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33名學生共拿下37個獎項。記者鄭惠仁／攝影

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