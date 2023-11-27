長榮女中培養好戰之徒 畢業不到3年月入400K

台南市長榮女中家政群科全國有名，參加各項競賽頻拿獎，也培育出許多「好戰之徒」，最近美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33名學生共拿下37個獎項。校長蔡玉敏說，許多畢業生都技藝精湛，有人畢業不到3年，便創下單月80萬、月入逾400K的驚人業績。

蔡玉敏表示，美容科、時尚造型科為長女家政群科兩大亮點科系，多年來，培育無數美髮、彩妝設計人才。為了讓學生一畢業就有就業能力，校方在實作課程上，除了邀請業界菁英入校指導，也經常舉辦各種校內賽，精進學生實作能力，如美容科的染髮整燙競賽、時尚造型科的新娘造型比賽，勝出的學生，則鼓勵參加全國性賽事，與各方好手較勁。

號稱年度最大美業的「艾柏盃」國際芳療美業保健技藝競賽剛落幕，長女學生在創意彩妝紙圖、標準冷燙、扇形冷燙、創意梳編、創意包頭、指甲彩繪等項目，33名學生共拿下37個獎項，其中有多個比賽包辦前3名。另，兩群科也參加台灣文化創意教育發展協會舉辦的第10屆文創盃全國創意競賽，在黏土藝術創意造型競賽，分別拿下第1名及第3名。

不讓家政群科專美於前，餐旅群科也有好表現，餐飲科學生參加「非米不可」全國創意米食競賽，也以「香脆鍋巴三明治」拿下佳作，觀光科參加南應金質盃遊程設計競賽，則拿下亞軍。