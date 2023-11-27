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聯合報社論／政黨輪替不放棄 只是任務更艱鉅

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南市登革熱下降34%！東南亞仍2級旅遊警示 出國要小心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱疫情持續下降，但戶外溫度仍適合病媒蚊孳生及活動，孳清仍重要。記者鄭惠仁／翻攝
台南市登革熱疫情持續下降，但戶外溫度仍適合病媒蚊孳生及活動，孳清仍重要。記者鄭惠仁／翻攝

隨著天氣轉冷，台南市登革熱疫情持續趨緩，昨新增病例已降到25例，累積2萬1051例，登革熱防治中心表示，統計上周和前一周病例數相較，大幅下降34%，由於零星區域仍有少許病例，市長黃偉哲提醒仍必須做好孳清，防病媒蚊有孳生機會。

南市登革熱防治中心表示，新增25例分布區域為北區5例，永康區及仁德區各4例，東區3例，南區、中西區及安平區各2例，歸仁區、新營區及佳里區各1例，年齡介於15歲至86歲。數據顯示，上周本土登革熱疫情較前一周再次大幅下降34%，各區疫情都情普遍下降，但零星區域仍有些許病例，黃偉哲提醒，在登革熱疫情的最後階段，各項防疫措施仍需嚴格落實，不能輕忽，儘管早晚天氣轉涼，白天氣溫仍適合病媒蚊生存及活動，民眾持續配合市府防疫措施並落實家戶內外環境巡檢及孳生源清除，以保全防疫成果，避免疫情回燒。

依衛生福利部疾病管制署資料，鄰近的東南亞多國疫情雖逐漸趨緩，但病例數仍多，目前各國病例數以菲律賓最高，截至10月14日共累計15萬5823例，其次為泰國，累計至11月15日共13萬2126例，越南累計至10月29日共12萬7907例，疾管署已將泰國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓、印度、孟加拉、秘魯、尼加拉瓜、巴西及墨西哥等11國旅遊疫情建議等級提升至第2級「警示」，提醒大家如至上述國家旅遊務必注意自身防蚊措施，返國2周內務必做好自我健康監測。

群創光電捐贈「病媒蚊誘卵桶監測組裝輸送設備」1套，提升誘卵桶收送的效率，公私協力讓防治更加事半功倍。登革熱防治中心提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應盡速就醫治療。

登革熱

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