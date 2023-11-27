蚵農佳音 台南安平港畫設「區劃漁業權」

國內蚵農幾乎都有漁業權，可於一定水域採捕或養殖漁產，但台南市安平、南區、安南區的蚵農卻因安平商港開發讓漁業權消失，無法雇工、災損也無法獲得補助，多年爭取下港務公司同意提供近百公頃水域畫設「區劃漁業權」。有蚵農說，憂心選舉完腳步就放慢；農業局強調，會加速作業。

農業局長李建裕說，極端氣候下，養殖期因西南氣流等影響，可能造成的損失難以預測，事關蚵農的權益保障，將結合立委、市議員加速相關規畫、申請等作業。

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，雲林、嘉義的蚵農都有養殖執照，即漁業權，唯獨台南數十年前安平商港開發、擴大航線範圍，以致漁業權被取消，原認為重新規畫後就會恢復，但一拖數十年，沒有漁業權，除不能雇工，每當災害損失就無法獲得補助，連漁業險也無法投保，讓此區蚵農有如「次等漁民」，相當不合理。

立委林俊憲日前與蚵農座談，表示港務公司同意於安平商港北側及南側各提供水域，供南市府畫設區劃漁業權，北側水域面積約70公頃、南側水域面積約25公頃，台江國家公園對此也同意。

南市區漁會總幹事林鈺昕認為，漁業權的實施預示著安平港牡蠣養殖將迎來新的契機，希望中央相關單位可以加快審查進度。陳俊安也說，畫設區劃漁業權後可鼓勵年輕人接手，同時有助於推展新式蚵棚，免去每年要花近3千萬元處理50萬支廢棄蚵棚竹子的問題。

黃姓蚵農說，這一議題討論好幾年，終於有突破，但也擔心，大選一過，問題又擺著而沒有進展，「我們在此原本就有漁業權，現在只是要回來」。

市議員李啟維說，漁業權是漁民基本權益，政府應重視；蔡筱薇說，漁業權通過將有助於加強漁業資源的分配，同時也保障漁民權利，提供產業健全的經營環境。