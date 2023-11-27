聽新聞
test
0:00 / 0:00

蚵農佳音 台南安平港畫設「區劃漁業權」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市安平、南區、安南區的蚵農沒有漁業權，要求政府加快還給權利。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平、南區、安南區的蚵農沒有漁業權，要求政府加快還給權利。記者鄭惠仁／攝影

國內蚵農幾乎都有漁業權，可於一定水域採捕或養殖漁產，但台南市安平、南區、安南區的蚵農卻因安平商港開發讓漁業權消失，無法雇工、災損也無法獲得補助，多年爭取下港務公司同意提供近百公頃水域畫設「區劃漁業權」。有蚵農說，憂心選舉完腳步就放慢；農業局強調，會加速作業。

農業局長李建裕說，極端氣候下，養殖期因西南氣流等影響，可能造成的損失難以預測，事關蚵農的權益保障，將結合立委、市議員加速相關規畫、申請等作業。

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，雲林、嘉義的蚵農都有養殖執照，即漁業權，唯獨台南數十年前安平商港開發、擴大航線範圍，以致漁業權被取消，原認為重新規畫後就會恢復，但一拖數十年，沒有漁業權，除不能雇工，每當災害損失就無法獲得補助，連漁業險也無法投保，讓此區蚵農有如「次等漁民」，相當不合理。

立委林俊憲日前與蚵農座談，表示港務公司同意於安平商港北側及南側各提供水域，供南市府畫設區劃漁業權，北側水域面積約70公頃、南側水域面積約25公頃，台江國家公園對此也同意。

南市區漁會總幹事林鈺昕認為，漁業權的實施預示著安平港牡蠣養殖將迎來新的契機，希望中央相關單位可以加快審查進度。陳俊安也說，畫設區劃漁業權後可鼓勵年輕人接手，同時有助於推展新式蚵棚，免去每年要花近3千萬元處理50萬支廢棄蚵棚竹子的問題。

黃姓蚵農說，這一議題討論好幾年，終於有突破，但也擔心，大選一過，問題又擺著而沒有進展，「我們在此原本就有漁業權，現在只是要回來」。

市議員李啟維說，漁業權是漁民基本權益，政府應重視；蔡筱薇說，漁業權通過將有助於加強漁業資源的分配，同時也保障漁民權利，提供產業健全的經營環境。

漁民 台南 蚵棚 林俊憲 極端氣候 西南氣流 李啟維

延伸閱讀

蓋農舍剷掉原始林？ 議員爆法拍教父豪宅逾27億 北市府：勒令停工

台南日新國小畢業 旅美傑出企業家尋找恩師「楊旭榮」

安平蚵農爭漁業權獲突破 林俊憲：漁業開啟新發展方向

台南安平跨港大橋9次流標 黃偉哲：再流標考慮開國際標

相關新聞

蚵農佳音 台南安平港畫設「區劃漁業權」

國內蚵農幾乎都有漁業權，可於一定水域採捕或養殖漁產，但台南市安平、南區、安南區的蚵農卻因安平商港開發讓漁業權消失，無法雇...

台南虎頭埤釣魚賽 清30公斤外來種魚

台南市虎頭埤風景區水域大約30公頃，生態豐富，不過飽受外來種入侵例如吳郭魚、琵琶鼠、筍殼魚等，為此市府去年起辦釣魚比賽，...

台南新營路邊停車收費 下月擴及4路

台南新營區8月開始實施路邊停車收費，市府交通局日前再盤點，下月新增新進路等4條道路、約360個車格加入收費，初期停第1小...

嘉市湖子內區徵 2年多800戶增為38鄰

嘉義市湖子內區段徵收成為新興發展區，近兩年增加近800戶、從19鄰暴增1倍到38鄰，成全市最多鄰的里，湖內里活動中心昨舉...

蛋黃區幾乎都納入 台南新營路邊收費下月擴大路段

台南市新營區實施路邊停車收費今年8月上路，市府交通局日前盤點適合地點，新增新進路等4條道路約360席，下月將加入收費，涵...

台南七股鄉親怒吼 「反對不當種電」首場連署啟動

台南市七股區里長聯誼會會長陳中正偕同多名里長，今下午在龍山宮辦理「反不當種電搶救七股萬人連署活動」，呼籲政府須總量管制且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。