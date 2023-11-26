西拉雅趣飛車湧逾5000人 他抱走20萬元最高獎金
西拉雅國家風景區管理處舉辦「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今天在台南大內走馬瀨農場登場，總獎金達45萬元，現場湧入逾5000人，傍晚成績出爐，由來自高雄已9度參賽的鯨炭號勇奪首獎20萬元。
西拉雅風管處說，今年邀請5名評審擔任，分別在設計、機械、車輛等領域有著豐富經驗與專業，依據各隊伍造型創意、工藝、團隊精神評分，再加上關卡挑戰分數進行最後統整，會場湧入逾5000人，人氣強強滾。
來自高雄已是9度參賽的高雄「鯨炭號」，評審們認為視覺創意十足，最後勇奪首獎金獎，獨得20萬元獎金，銀獎由來自嘉義的「夢想10號機-柯博文」，獲得獎金10萬元；銅獎是來自彰化的「萬能黑鷹空勤總隊」獎金5萬元；評審表示，前三名隊伍除車輛工藝精巧、創意無限贏得評審團青睞，就連操駕及闖關技巧也十分純熟，是出線關鍵。
交通部觀光署主任秘書方正光表示，今年西拉雅趣飛車也納入2024-2025台灣觀光雙年曆國際級活動，今天現場來了7組由外國朋友、外商公司及國內企業組成的參賽隊伍，有法國、史瓦濟蘭、巴拉圭、印度及越南的朋友，以及KIA、迪卡儂等知名廠商共襄盛舉。
西拉雅風管處長徐振能也說，今年也邀請港澳遊客組團來台參與趣飛車盛事，有近20名港澳人士參加旅行社遊程，來走馬瀨農場參加飛車活動並順遊周邊景點對西拉雅風景區留下深刻印象。
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