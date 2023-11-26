西拉雅趣飛車湧逾5000人 他抱走20萬元最高獎金

西拉雅國家風景區管理處舉辦「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今天在台南大內走馬瀨農場登場，總獎金達45萬元，現場湧入逾5000人，傍晚成績出爐，由來自高雄已9度參賽的鯨炭號勇奪首獎20萬元。

西拉雅風管處說，今年邀請5名評審擔任，分別在設計、機械、車輛等領域有著豐富經驗與專業，依據各隊伍造型創意、工藝、團隊精神評分，再加上關卡挑戰分數進行最後統整，會場湧入逾5000人，人氣強強滾。

來自高雄已是9度參賽的高雄「鯨炭號」，評審們認為視覺創意十足，最後勇奪首獎金獎，獨得20萬元獎金，銀獎由來自嘉義的「夢想10號機-柯博文」，獲得獎金10萬元；銅獎是來自彰化的「萬能黑鷹空勤總隊」獎金5萬元；評審表示，前三名隊伍除車輛工藝精巧、創意無限贏得評審團青睞，就連操駕及闖關技巧也十分純熟，是出線關鍵。

交通部觀光署主任秘書方正光表示，今年西拉雅趣飛車也納入2024-2025台灣觀光雙年曆國際級活動，今天現場來了7組由外國朋友、外商公司及國內企業組成的參賽隊伍，有法國、史瓦濟蘭、巴拉圭、印度及越南的朋友，以及KIA、迪卡儂等知名廠商共襄盛舉。