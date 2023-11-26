嘉市湖子內區段徵收 2年增800戶成金雞母

湖子內區段徵收成為嘉義市新興發展區，近兩年增加近800戶，從19鄰暴增1倍38鄰，成全市最多鄰的里，湖內里活動中心今舉辦落成典禮，市長黃敏惠指出，此成為嘉市金雞母，各種公共設施例如公園、停車場等陸續開闢，預定於今年底完成公39、公43、綠1和綠2公園，目前已開闢9處停車場，另3處也發包。

黃敏惠表示，依最新統計資料，湖子內已申請建造執照戶數3248戶，已申請使用執照戶數2051戶；2年來新增近8百戶，發展榮景有如重畫區外形像隻金雞母。除了湖內里活動中心，區內各種公共設施，如公園、停車場，也都已陸續開闢，21處的公園、綠地及兒童遊樂場，由建設處負責開闢，預定於今年底完成公39、公43、綠1和綠2等；湖兒1等12處也在進行細部設計中，另外公42、綠4、湖綠4則是先做滯洪設施再來闢建公園；區內共有12個停車場，則由交通處負責，目前已開闢9處停車場，另3處也已發包，即將動工開闢。

此外，環保局在湖子內「綠能永續循環園區」，包括綠能永續循環中心（即綠能發電廠）、底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫存場、資源回收細分類廠、廚餘再利用廠及灰渣掩埋場等6大工程。