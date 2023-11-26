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嘉市湖子內區段徵收 2年增800戶成金雞母

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市湖內里活動中心今落成，面積約1000坪，共興建2棟建築物。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖內里活動中心今落成，面積約1000坪，共興建2棟建築物。記者李宗祐／攝影

湖子內區段徵收成為嘉義市新興發展區，近兩年增加近800戶，從19鄰暴增1倍38鄰，成全市最多鄰的里，湖內里活動中心今舉辦落成典禮，市長黃敏惠指出，此成為嘉市金雞母，各種公共設施例如公園、停車場等陸續開闢，預定於今年底完成公39、公43、綠1和綠2公園，目前已開闢9處停車場，另3處也發包。

黃敏惠表示，依最新統計資料，湖子內已申請建造執照戶數3248戶，已申請使用執照戶數2051戶；2年來新增近8百戶，發展榮景有如重畫區外形像隻金雞母。除了湖內里活動中心，區內各種公共設施，如公園、停車場，也都已陸續開闢，21處的公園、綠地及兒童遊樂場，由建設處負責開闢，預定於今年底完成公39、公43、綠1和綠2等；湖兒1等12處也在進行細部設計中，另外公42、綠4、湖綠4則是先做滯洪設施再來闢建公園；區內共有12個停車場，則由交通處負責，目前已開闢9處停車場，另3處也已發包，即將動工開闢。

此外，環保局在湖子內「綠能永續循環園區」，包括綠能永續循環中心（即綠能發電廠）、底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫存場、資源回收細分類廠、廚餘再利用廠及灰渣掩埋場等6大工程。

湖內里長黃正一表示，以往湖子內最欠缺的就是活動中心，如今有自己的活動中心，里民都相當高興。區段徵收後公共設施都已規畫完善，尤其排水設施做好後，不再大雨一來就淹水，但仍要依以後發展狀況反應地方對公設的需求；例如湖美夜市預定地，目前還沒有發展到那區塊，附近居民不多，但是交通、停車可預見是未來的問題。又現今區域內正開闢多處停車場，有認為不需要這麼多停車場的不同聲音。因此隨著以後的發展再反應民意給市府。

嘉義市湖內里活動中心今落成，裡面有大型教室供里民運用。記者李宗祐／攝影
嘉義市湖內里活動中心今落成，裡面有大型教室供里民運用。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠形容湖子內中心如同金雞母。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠形容湖子內中心如同金雞母。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠、議員與地方人士熱鬧為湖內里活動中心落成揭幕。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠、議員與地方人士熱鬧為湖內里活動中心落成揭幕。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠、議員與地方人士熱鬧為湖內里活動中心落成揭幕。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠、議員與地方人士熱鬧為湖內里活動中心落成揭幕。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠指出，湖子內重畫區規畫後外形有如一隻金雞母，實際上2年來也吸引800戶移居。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠指出，湖子內重畫區規畫後外形有如一隻金雞母，實際上2年來也吸引800戶移居。記者李宗祐／攝影

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