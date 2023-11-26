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彰化土地公迎聚雲林土地婆 神級世紀婚禮喜氣又熱鬧

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎（左）以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎（左）以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影

彰化和美福圍宮9年前主委一場緣夢，牽起了雲林虎尾、彰化和美一段土地公和土地婆良緣，今天兩地循古禮為土地公、土地婆舉辦一場世紀婚禮，恭請媽祖婆福證，新郎倌土地公今早一襲新衣帶紅彩，身騎白馬迺大街，浩浩蕩蕩抵雲林虎尾的大屯福德宮迎親，黃金聘禮一樣都沒少，大批民眾祈香祝福，席開百桌喜宴，庄頭庄尾陣頭鼓吹，喜氣又熱鬧。

「扛轎ㄟ！稍等咧！嘿咻...」一曲充滿喜氣的素蘭要出嫁，今天近午隨著龐大陣頭，穿梭在雲林縣虎尾鎮大屯地區沿街傳唱，吸引民眾好奇圍觀，媒人婆扭腰擺臀引領嫁妝隊，獅鼓陣頭鑼鼓喧天，鞭炮響不絕於耳，迎親隊伍中騎著白馬的新郎倌竟是一尊「帥氣十足」的土地公，這場土地公迎親的世紀婚禮，讓虎尾地區喜氣洋洋。

提起這樁跨越濁水溪的佳緣喜事，大屯福德宮主委吳東桓不禁眉開眼笑，他說，9年前彰化和美土地公廟福圍宮前主委林治中，夜裡夢見土地公要他往濁水溪以南找一位福德夫人，後來連續兩個月親往遍尋各廟未果，經請教解夢師，以該廟廟名的諧音「福圍」，指引前往「虎尾」找看看，即找到虎尾大屯福德宮，一踏進廟看見土地公和夫人，夢裡景象也隨之浮現，回到彰化擲筊請示姻緣是否就在福德宮，果然獲聖杯，促成了這段良緣佳話。

福圍宮主委林治彬也說，這段期間兩廟締結為姊妹廟，每年聯誼交香，直到去年福圍宮要建新廟，土地公指示需要迎娶土地婆完婚「成家」，大屯福德宮得知後也請示神明獲准，於是新雕一尊福德夫人的妹妹「福德媽」，兩廟締結良緣，今天共同完成迎親喜事。

今天土地公新郎倌在數百人隨香下跨越濁水溪，風風光光到虎尾大屯福德宮迎娶美嬌娘。廟方準備豐富的迎親聘禮，福德宮門口也擺滿喜帖、胭脂嫁妝，新娘子福德媽也穿戴金光閃閃鳳冠，等待新郎。

新郎迎娶文定儀式莊嚴，神桌上擺滿聘金喜禮，奉茶、戴項鍊、讀疏文的習俗不可免，夫妻拜堂後，由兩廟主委在結婚證書簽名蓋上大印，這樁美麗浪漫的神緣親事大功告成，隨後在廟前席開百桌婚宴，虎尾鎮公所、代表會等各界座上賓，共賀兩廟永結同心。

彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，夫妻拜堂後完成這場世紀婚禮，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，夫妻拜堂後完成這場世紀婚禮，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎（左）以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎（左）以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，全程喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，兩廟主委共同簽署結婚證書，為土地公和土地婆完成終身大事。記者蔡維斌／攝影
彰化和美中圍的福圍宮土地公新郎，身騎白馬以古禮迎娶雲林虎尾大屯福德宮的福德婆新娘，兩廟主委共同簽署結婚證書，為土地公和土地婆完成終身大事。記者蔡維斌／攝影

土地公 彰化 濁水溪 媽祖 神明 喜宴

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