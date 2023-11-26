1個奶爸16個娃！ 台南社工姚智仁獲最高榮譽紫絲帶獎

台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導兼兒少保護組長姚智仁，昨榮獲全國最高榮譽紫絲帶獎。市長黃偉哲除以象徵「拒絕暴力」的紫色花束表示祝賀，並期盼他能持續投注熱情與經驗傳承。

黃偉哲說，兒少保護是充滿挑戰且需跟時間賽跑的高壓工作，感謝社工督導姚智仁16年來堅守崗位，從事兒少緊急救援工作。他也感謝社政、警政、衛政及教育等單位從事保護性工作的伙伴們，大家一起為守護兒少安全而努力，期盼未來有更多人加入暴力防治行列，實踐「減暴、止暴、零暴」的施政願景，讓抬南成為更溫暖、更幸福的宜居城市。

社會局局長盧禹璁表示，姚智仁2007年進入社會局服務，也是同事眼中的「重案組」，「紫絲帶獎」是我國保護服務工作最高榮譽的表徵。姚智仁說，初投入兒保工作時許多制度都尚在建制中，主管認為他有體型及勇於接受挑戰的優勢及特質，時常指定他處理特殊案件，所服務的相對人通常有藥酒癮或是情緒控管議題，最巔峰時期，手上同時安置了16名兒少保護案，被笑稱「一個奶爸十六個娃」。

姚智仁表示，保護服務之路一路走來非常漫長卻點滴在心頭，從父母手中搶救下受虐兒少後，陪伴他們慢慢重建復原，這些緩慢而又細微的改變，深深地滋養著他持續將防暴精神向下紮根的決心。說，兒保工作特別容易遇到相對人前來討小孩的衝突事件，這些事件發生時每一幕都宛如八點檔的劇情，既緊張又刺激，也考驗著兒保社工的危機處理能力，但也也促使他持續倡議兒保社工的人身安全議題。

姚智仁感謝市府團隊、網絡伙伴的合作，成功救援無數受虐兒少，也謝謝爸媽及家人的全力支持，協助照顧一對兒女，讓他可以全心投入兒保工作，自己要將這份得獎的榮耀及喜悅與團隊、家人共享。