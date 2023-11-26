轉化喪子痛 她開「媽媽的交安課」

3年前，詹筑甯（千詠媽媽）就讀台南高工兒子千詠不幸車禍逝世，將理賠金捐贈台南市消防局「千詠一號」救護車，轉化喪子傷痛宣導交通安全，因孩子同學單親媽媽車禍離開，2名孩子面臨喪母之痛，詹筑甯昨天舉辦「我願媽媽平安歸」，一堂專為「媽媽們的交通安全課」，盼每個家庭不要再因交通事故造成缺憾。

詹筑甯說，盼藉自己傷痛喚醒各界重視，加強推動「國、高中年齡層學子」交通規則與安全防禦駕駛觀念，鑑於多年前孩子同學單親媽媽車禍離開，造成2個孩子喪母之痛，想為媽媽們辦場「媽媽們的交通安全課」，盼取得駕照用路多年大人們，精進交通安全學習。

活動在千詠母校原台南高工舉辦，邀交通局祕書李明德分享「從交通違規淺談用路安全」；另邀請交通部防禦駕駛手冊作者、財團法人車輛研究測試中心經理鍾國良分享「防禦駕駛」觀念。

詹筑甯表示，馬路，是無聲戰場，台灣每年因交通事故致死人數逐年攀高，國人死亡交通事故排名第一。每當救護車在身旁呼嘯而過，心頭總會糾結，因為不知道那個家庭，是否又因交通意外受影響，藉此活動期許政府培訓更多交通安全領域種子教官或講師，讓培訓授課機制更健全，藉更多人力量推動交通安全觀念。

立法院交通委員會林俊憲立委服務處、教育委員會林宜瑾立委服務處代表，以及議員蔡筱薇、沈震東出席響應，他們說，將協力在交通及教育面向共思推動方針，期望無論媽媽、爸爸、孩子們每個人都能平安歸。