鰲鼓濕地節11年 生態館更名揭牌

2023鰲鼓濕地生活節今年邁入第11周年，林業及自然保育署嘉義分署昨天在鰲鼓濕地森林園區舉辦周年慶，原東石自然生態展示館，更名揭牌為「鰲鼓濕地生態展示館」，象徵園區遊客服務邁向新里程碑，另鰲鼓濕地低碳小旅遊賞鳥巴士候鳥季登場，邀民眾體驗鰲鼓濕地生態之美。

鰲鼓濕地是台灣候鳥重要度冬棲地之一，歷年統計累計291種鳥類紀錄，占全台鳥種43%，保育類紀錄多達62種，有成群結隊到訪鸕鶿、色彩繽紛雁鴨科、萌樣涉禽、步行匆匆的鷸科、優雅迷人鴴科、聲勢浩大鷺鷥家族及黑腹燕鷗等候鳥。

嘉義分署說，原名「東石自然生態展示館」為提高服務遊客識別度，更名「鰲鼓濕地生態展示館」，持續提供駐館解說服務，未來將走進社區、機關學校或企業推展更多元環境教育。

展示館內2樓「看見自然的律動」常設展，日前獲日本GOOD DESIGN AWARD 2023以及2023美國繆思創意獎鉑金獎雙獎，以鳥類生態與在地人文的素材，分為流動之地、候鳥旅行及鰲鼓新生等6大單元，讓遊客沉浸體驗鳥類生態，有如實境走訪鰲鼓濕地。

觀海樓及千島湖是最佳賞鳥景點，嘉義分署培力12名在地解說員，提供遊客付費解說服務，並做濕地資源調查與環境巡護，民眾可多利用解說服務了解鰲鼓生態。