嘉市二通街角館 聽老店說故事

「打開二通！」嘉義市二通生活圈街角館成果展17館齊綻放，市府文化局首度引入「街角館」概念，以中正路與鄰近街道區域作「城市博物館」延伸展場，徵選補助17間「二通生活圈街角館」，昨天在中央第一商場環時好室公開成果，市長黃敏惠與來賓分享店家創業創新傳承家業成果，場面熱鬧溫馨。

市府推動十大旗艦計畫「舊城創新生」，以創造體驗及文旅創新，為舊城區注入新活力，建設處在二通執行特色店家形象再造，文化局以整個城市就是博物館概念，推出打開二通生活圈街角館營造計畫，徵選17間店家發掘故事，透過展示、導覽、工藝及飲食呈現成果。

從台北移居嘉義「嘉義異鄉人」臉書版主孫育晴成立工作室，挖掘店家故事，以「尋畫風景」、「尋味路徑」、「尋藝探奇」三大策展主軸，與店家攜手展現成果。「BLAXK布蕾可絲婚紗」、「嘉義針車行」、「阿榮師啤酒鴨」及「永昌行」等4家店家主理人分享，傳承創新「創業唯艱、守成不易」故事。

17間店家：「BLAXK布蕾可絲」、「成利電器行」、「活泉人文館」、「榮哥の柑仔店」、「大益糖菓店」、「林聰明沙鍋魚頭」、「阿榮師啤酒鴨」、「益昌山產行」、「永昌行」、「金和泰」、「品安豆花」、「方塊吐司」、「花樂食堂」、「里響咖啡」、「峇曼滷製所」、「嘉義針車行」、「桃城壺器創作館」。

黃敏惠用心聆聽街角館主理人分享老店創生故事，感動說，「二通不老，它是創新；它很老，但是老得剛剛好。」市府跨局處開創舊城區新樣貌，讓大家看見嘉市豐富人文故事，感受二通生活圈街角館美好。成果展即日起到12月10日展出，推出6場周末走讀、13場街角館主題體驗，部分活動須事先報名，詳情請見嘉義市立博物館官網教育資源專區。