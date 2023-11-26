北港朝天宮比武 12月2日高手雲集

雲林縣北港德義堂歷史有130年，是當地代表性武術藝陣團體之一，第3代傳人許明松為了不讓傳統文化沒落失傳，承接祖父留下重任，到校園辦社推廣，6年前舉辦全國武術藝陣觀摩大會，年年邀請全台各地武術藝陣團隊到北港朝天宮前競技，今年12月2日舉行，之後將改為2年一度，讓大家把狀態調整到最好，呈現武術核心力與美。

北港德義堂龍鳳獅武術協會理事長許明松說，昔日北港藝陣團體多達7、8支，現僅存2、3支，以百年歷史德義堂來說，最早由清軍水師劉美堂創立，藝陣類別含龍鳳獅陣、兵器及宋江陣，輩輩相傳，在他接掌前，原由祖父門生所承，當時成員逾百人，隨時代變化，人員流失，幾經波折，加上深怕斷層，他公僕退休後掌門重整。

許明松在北港南陽國小武術社指導，學員10多人，加上祖父門生10多人，持續在北港深耕武術技藝，為擴大推廣，邀全國隊伍交流，彌補青黃不接缺口，壯大能量，今年大會師12月2日下午2點至5點半舉行，有四湖順武堂、台南龍舞傳藝坊、太乙門高雄市文武聖堂等10支團隊參與，另結合北港朝天宮國樂團、笨港集斌社南管等演出。