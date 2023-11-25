台南普安宮夜普度法會供出千萬祭品 空拍場面壯觀

台南東區虎尾寮太子普安宮建廟百年來首度建醮，今天晚上在台南平實營區一塊三千多坪的場地，舉辦難得一見的夜普度法會，現場擺放6000多份祭品與兩百多頭全豬，不但祭拜好兄弟也祈求國泰民安風調雨順，廟方表示今晚的祭品價值上千萬，法會結束後會捐給慈善團體、弱勢族群與低收入戶，讓他們也能在寒冬中感受社會暖暖的溫情。

擔任台南太子普安宮建醮執行長的虎尾里長李泓嶢表示，這次是建廟百年來首次舉辦盛大的建醮儀式，廟外不但豎起五大會首的燈篙，知名的遊學太子爺這次也恭逢盛會參加建醮盛會，李泓嶢指出，今晚的夜普也請到明華園演出兩場大棚戲，成為普度的最大亮點，之後更將在下個月三日舉辦送天師遶境，六間角頭廟加上南天府、仁德武德宮等八家友廟，以及太子普安宮自己的神轎和玉皇宮開基天師、玄天上帝和觀音佛祖共十八頂轎子、陣頭，都將用走的，從東區虎尾寮一路西行，爬過東門路橋進入青年路至府城隍廟和開基玉皇宮參香，全程十二公里以上，用走的已很辛苦，還要爬陸橋，對轎班是一大考驗。

民俗專家廖大乙表示，廟宇建醮法會花費千萬還舉辦少見夜間普度法會十分少見，堪稱近幾年南部罕見的大醮和廟會活動，據了解普安宮旁就是著名牛頭牌沙茶醬的好帝一食品起家厝，這次難得的百年建醮活動該公司也是全力贊助，造福更多弱勢族群。