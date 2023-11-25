需收容兒少增 寄養家庭卻難覓 北台南家扶辦座談找解方

北台南家扶推動寄養家庭服務滿40年，共計有202戶家庭投入，服務約865位兒少，讓孩子們有個安心的避風港，但隨著社會變遷，兒少個案增加且複雜化，且現代人普遍晚婚，「上有老、下有小」，經濟壓力大，寄養家庭招募不易，原有寄養家庭家長也到退休年齡，恐造成斷層，北台南家扶今天舉行座談會，討論相關問題，也希望招募新血加入。

北台南家扶主任莊淑惠從推動寄養的初期階段就加入，當年招募的寄養家庭最久的有近30年服務經歷，但近年服務量能下滑，莊淑惠說，家扶基金會分析，晚婚因素讓長輩、子女照顧壓力加重，加上經濟能力影響，許多夫妻自顧不暇，再加上需要安置的兒少狀況不若以往單純，讓現今寄養家庭招募面臨困境。

莊淑惠說，北台南家扶寄養家庭最高一個年度近60戶，依規定可照護約120名兒少，隨著早期寄養家庭家長因年齡限制退休，而近4年來每年皆少於5戶寄養家庭新血加入，現在僅有45戶寄養家庭，加上家庭總人數及特殊兒少限制，目前照護對象約50名，根據南市社會局統計，還有逾200名兒少需要協助，但沒有多餘寄家可服務。

據了解，由於原生家庭問題，孩子成長過程未能得到正常照顧，從以往單純的失依兒少，到現在受虐、發展遲緩等比例將近5成，不再只是「多一雙筷子」吃飯的問題，寄養家庭照顧兒少時，需付出更多時間陪伴，並尋求醫療及心理諮商，也不像以往時間充裕，孩子到一定年齡就得轉出到其他機構或單位，因為還有其他孩子要「補進來」，無形間寄養家庭壓力也變重。

林妙香加入寄養服務已29年，她和先生都曾從事教育工作，都明白及時陪伴兒少的重要性，但現在兒少問題多元，得耗費更多心力，並不容易；北台南家扶中心扶幼主委鄭淑秋則鼓勵寄家成立種子招募隊，從去年起，只要成功招募寄養家庭就頒發獎金感謝，希望能透過更多管道招募新血。