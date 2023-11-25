比照奧斯卡打造「食安首都」 嘉市餐飲優良店及樂齡友善餐廳頒獎

嘉義市衛生局上午在耐斯王子大飯店，舉行餐飲優良店及食安樂齡友善餐廳頒獎典禮暨食安美食展，市長黃敏惠頒獎表揚54家榮獲食安「金質獎」餐飲優良店，以及11家首屆「食安樂齡友善餐廳」，肯定業者們以高標準自我檢視、自我把關，打造嘉市成為「食安首都」。

今年多達143家業者通過餐飲業分級評核，榮獲餐飲衛生優良店，其中，優級、良級業者分別有49家、40家，連續二屆評為優級獲頒首創「金質獎」54家；衛生局首次「食安樂齡友善餐廳」，有11家在飲食衛生、用餐環境、服務流程、餐食質地等四大面向表現優異，通過評選。

頒獎典禮上，許多得獎業者展示優食餐良，衛生局說，餐飲優良店評核標準依據「食品良好衛生規範準則」，針對烹調作業場所、從業人員、廁所、用餐及販售場所等查核，今年委託高雄餐旅大學，邀集食品相關專家、學者及衛生局稽查員共組專業小組，共完成450家次餐飲業衛生安全輔導查核。

「所有飲食如果沒有安全，一切都是零。」黃敏惠授獎分享獲獎喜悅說，嘉市美食聞名，業者本著為家人服務心態心情，款待各地消費者，市府為美食認證把關，透過金質獎（餐飲業）、金搖獎（飲料業）與金 (麥方)獎（烘焙業）等，以堪比食安奧斯卡等級的三金獎鼓勵業者落實食安。

因應高齡人口外食增加，衛生局首次進行「食安樂齡友善餐廳」評選，由聖馬爾定醫院營養師介入輔導業者，依不同咀嚼能力提供調整服務，讓嘉市成為「全齡共享」的樂齡勇壯城。