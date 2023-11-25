舊城創新生嘉市二通店家華麗變身成 靈魂人物是這位異鄉人

「打開二通！」嘉義市二通生活圈街角館成果展17館齊綻放，市府文化局首度引入「街角館」概念，以中正路與鄰近街道區域作「城市博物館」延伸展場，透過徵選補助輔導17間「二通生活圈街角館」，上午在中央第一商場「環時好室」公開成果，市長黃敏惠與來賓分享店家，創業創新傳承家業艱苦喜樂成果，場面熱鬧溫馨。

嘉市十大旗艦計畫「舊城創新生」，市府以創造體驗及文旅創新為舊城區注入新活力，建設處在二通老街推動特色店家形象再造，文化局以整個城市就是博物館概念，推出「打開二通生活圈街角館營造計畫，徵選補助17間老街店家，發掘歷史及店家故事，透過展示、導覽、工藝及飲食呈現。

從台北移居嘉義「嘉義異鄉人」臉書粉絲專頁版主孫育晴，7月從線上結合線下，改造西市場舊攤位成立「嘉義異鄉人」工作室，執行發挖店家故事，以「尋畫風景」、「尋味路徑」、「尋藝探奇」三大策劃主軸，與店家攜手展現成果，4位店家新生代分享與父母世代磨合，傳承創新故事，印證「創業唯艱、守成不易」。

17間店家：「BLAXK布蕾可絲」、「成利電器行」、「活泉人文館」、「榮哥の柑仔店」、「大益糖菓店」、「林聰明沙鍋魚頭」、「阿榮師啤酒鴨」、「益昌山產行」、「永昌行」、「金和泰」、「品安豆花」、「方塊吐司」、「花樂食堂」、「里響咖啡」、「峇曼滷製所」、「嘉義針車行」、「桃城壺器創作館」。