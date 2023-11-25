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嘉義縣流感重症攀升拉警報 共同生活圈嘉義市送禮鼓勵接種

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市校園小朋友接種流感疫苗。圖／嘉市衛生局提供
嘉市校園小朋友接種流感疫苗。圖／嘉市衛生局提供

流感重症攀升！嘉義縣累積29人重症7死，校園4校5班停課，嘉義縣市共同生活圈，嘉市衛生局加強疫苗接種防護，與疾管署、全聯福利中心合作，在全聯指定門市設置2場免費社區流感疫苗接種站，首場下午3點至5點在全聯嘉義興業西店，另一場12月2日上午9點到11點在全聯-嘉義東門店，凡在這2場社區接種站完成接種流感疫苗民眾，可獲得全聯贈送健康好禮。

衛生局說，流感季10月1日起至昨天全國累計180例流感併發重症病例，65歲以上長者為多，嘉市無確診流感重症病例。目前流感等呼吸道病毒在社區活動度持續，近期氣溫變化大，幼兒及年長者均為流感高風險族群，施打疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種。

疾管署統計，截至20日，嘉市65歲以上長者施打率52.0%，高於全國的46.8%；嘉市醫事執登人員施打率74.3%，也是高於全國62.6%；學齡前幼兒施打率54.3%，高於全國的53.7%，學生施打率67.5%，尚未達到預定目標值。

國小學童及國、高中職學生是團體學習生活型態，是感染流感的高風險族群，容易造成群聚感染，導致請假休息或停課，影響到學生課程學習，籲請尚未施打流感疫苗的學生及高風險族群盡快接種，以於流感高峰期來臨前獲得足夠保護力。

衛生局與疾管署及全聯福利中心合作，在全聯指定門市設置2場免費社區流感疫苗接種站，下午首場在全聯嘉義興業西店、12月2日上午9點到11點在全聯嘉義東門店，接種民眾可獲全聯贈送健康好禮，請民眾把握機會，攜帶健保卡前往接種。

嘉市校園小朋友接種流感疫苗。圖／嘉市衛生局提供
嘉市校園小朋友接種流感疫苗。圖／嘉市衛生局提供

流感疫苗 嘉義 衛生局

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