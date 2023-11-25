虎尾3大路段停車格收費 出爐

雲林縣虎尾鎮創縣內第2個鄉鎮辦理路邊停車收費，明年初上路，以文化、中山及新生3處鎮上交通要道為第一階段實施範圍，另位在公所在鄰近工業路周邊也畫有路外收費停車格，解市區停車問題；鎮長丁學忠昨天公布實施標準，前10分鐘免費，10分鐘起每小時20元，Ａpp、掃描智慧感應車柱QR Code或四大超商均可繳費。

虎尾鎮有故事館、記憶COOL、虎尾驛及糖廠等文化館舍，遊客愈來愈多，加上房市熱、遷入人口增加，礙於停車空間不足，路邊停車格又被長期占用，違停等通亂象頻傳。

為消弭令人詬病停車問題，丁學忠說，明年上半年先在文化、中山及新生等3大路段路邊停車格收費，計有78格；鄰近市場及商店街的復興路停車需求也很大，考量一旁小學施工，為緩解現況，工專路105巷增設1處路外收費停車場，有54格車格，明年下半年再納復興路至第二階段規畫。

3大路段停車格計費時段為每日上午7點到下午10點，持身心障礙專用停車證每日4小時免費停車；路外收費停車場24小時營業，每小時20元。