台南復康巴士難約又繞路 早出晚歸

台南市復康巴士量能不足，新營區議員指父親預約到柳營奇美醫院看病，要1個多月前預約，復康巴士常繞路，上午出門晚上才回家，南市37行政區輻員很廣，無法一個行政區成立一個車輛調度中心，跨區不能太離譜。另有議員建議結合交通局媒合通用計程車；社會局表示，持續新增9輛新車，已有155輛小型復康巴土服務，預約不到率已從2.2%下降至0.42%。

議員蔡育輝說，復康巴士缺車、缺司機，民眾陳情很難預約，還來服務處拜託，議員也一視同仁，他為父親預約復康巴士到柳營奇美醫院回診，要提前1個多月預約，但新營到柳營奇美醫院不到6公里，竟然上午8點出門到下午5點半才回到家。

復康巴士從佳里、學甲再繞到新營、柳營奇美，看一次診就花掉一整天，南市37行政區輻員很廣，也要就近服務，跨區不能太離譜，不能拖太久，看完病就可以馬上回來。

社會局表示，這2年明顯改善，新增9輛小型復康巴士，目前共155輛小型復康巴投入服務，增置復康巴士，社會局也與交通局合作轉介、媒合通用計程車供預約民眾使用，預約不到復康巴士比例已從2021年2.2%下降至今年0.42%。

另為解決近來復康巴士駕駛缺額及年度休假致無人力服務問題，社會局請廠商加強招聘，155輛復康巴士加上12名預備司機，共補到166名司機，目前僅缺1名駕駛。2024年起將透過調薪、增加趟次服務費及不休假獎金等方式解決駕駛缺額問題。

議員穎艾達利指，復康巴士需求者分散37區，建議結合交通局偏鄉小黃公車，談合作協議，提供較大型車款，搭載非病床型的病患，增加整合和派譴效率。社會局說，因應用車離尖峰，研議明年與公立醫療院所討論，加速搭乘民眾看診速度，未來配合大台南交通運輸發展狀況與如小黃公車、低底盤公車等合作，提升復康巴士服務量能。