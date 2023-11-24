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南市登革熱病例大幅降低 「熱區降為暖區」防疫措施調整

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供

台南市截至今天下午3時確診63例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬0979例，在南市登革熱流行疫情指揮中心會議上，市長黃偉哲裁示，因應目前流行熱區疫情全數下降，病例發生率大幅降低，自27日（下周一）起，全數調降為暖區。

登革熱防治中心提醒，因應疫情等級調降，相關檢體的採檢、疫情調查、確診病例等研判方式皆有所改變，除醫療院所需特別注意通報、採檢及送驗相關規定外，也請市民朋友多加配合以下防疫措施。

調降為暖區後，因確診病例需依實驗室PCR或血清抗原檢測結果來研判，每位被通報的病例依法需配合採血送驗，再由衛生所人員進行後續疫情調查及關懷追蹤，針對快篩陽性病例，衛生所人員會先至個案家中進行氣霧式殺蟲劑防治，即刻消滅家中可能存在帶病毒的病媒蚊，降低登革熱立即傳播風險，後續如確診再依群聚狀況綜合評估規畫因應的化學防治措施，為了自己與家人的健康，請民眾務必配合。

登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲，僅管進入滅孓保全階段，但請民眾仍需持續落實家戶內外環境巡檢，動員加入社區孳清行列，把握近2日東北季風南下氣溫驟降，病媒蚊幼蟲生長時間延長，積極進行防治措施，將病媒蚊趕盡殺孓，釜底抽薪杜絕登革熱疫情蔓延風險；亦提醒早晚天氣轉涼，但白天溫度仍適合病媒蚊生長及活動。

今天63例分別為北區9例，東區及永康區各8例，仁德區7例，安南區6例，南區及麻豆區各5例，中西區、安平區及佳里區各3例，歸仁區及關廟區各2例，善化區及新化區各1例，年齡介於8歲至88歲。

南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供
南市登革熱病例發生率大幅降低，下周起熱區全數降為暖區。圖／台南市衛生局提供

疫情 登革熱 確診 台南

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