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知名美食節目主持人阿鴻偏鄉上菜 眾人被這一幕感動到了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
知名美食節目「阿鴻上菜」主持人、明新科技大學副教授陳鴻（前左）今天進駐雲林林內民生國小擔任一日講師，透過菜單設計與料理烹飪，教孩子煮食在地料理。記者陳苡葳／攝影
知名美食節目「阿鴻上菜」主持人、明新科技大學副教授陳鴻（前左）今天進駐雲林林內民生國小擔任一日講師，透過菜單設計與料理烹飪，教孩子煮食在地料理。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉民生國小是一所小校，學生人數只有26人，學童相較都市來得更害羞，為了帶給他們多一些文化刺激，校長蔡正龍奔走多時，今天邀請知名美食節目主持人、明新科技大學副教授陳鴻駐校當一日講師，透過菜單設計與料理烹飪，教孩子煮食在地芋頭料理等，會中還有多名爺奶參與，即便感恩節已過，校園因此仍充滿著溫馨氣氛。

民生國小位在烏塗村，最為人知的就是芋頭，還有聞名全台的紅透台灣林內木瓜，加上來自沿海的烏魚子、文蛤，今由陳鴻擔任主廚，領軍學童們製作芋香燉飯、林內涼拌木瓜絲、烏金濃湯、黃金明目絲瓜及好好愛藕等「五福臨門」5道特色家鄉味。

蔡正龍說，西洋節慶之一的感恩節昨天剛過，為了讓孩子的心意，從行動體現出來，今天結合食農教育課程，邀請8名爺奶一起參與，讓平常少有這般互動機會的祖孫，藉一段時間相處「好好聊天、好好交流」。

學童爭相分享心得，樂不可支地說「我知道阿嬤喜歡吃什麼菜了！」「我阿公最愛藕！」陳鴻全程陪伴，聽聞祖孫們熱烈討論彼此最愛吃哪一道菜、最喜歡哪一種滋味，在歡樂氛圍中感受到絲絲暖意。

「偏鄉孩子確實比較害羞」待過都市學校的蔡正龍觀察，孩子之所以怯場，是需要更多文化刺激、多與人互動，只要鼓勵他們勇敢表現，漸漸地孩子也會主動爭取機會，大方口語表達，這場祖孫實踐課程就是最佳印證。

知名美食節目「阿鴻上菜」主持人、明新科技大學副教授陳鴻（右）今天進駐雲林林內民生國小擔任一日講師，透過菜單設計與料理烹飪，教孩子煮食在地料理。記者陳苡葳／攝影
知名美食節目「阿鴻上菜」主持人、明新科技大學副教授陳鴻（右）今天進駐雲林林內民生國小擔任一日講師，透過菜單設計與料理烹飪，教孩子煮食在地料理。記者陳苡葳／攝影
雲林林內民生國小學童雖然有點害羞，但經過一日講師、知名美食節目主持人陳鴻引導，漸漸勇於挺身表現。記者陳苡葳／攝影
雲林林內民生國小學童雖然有點害羞，但經過一日講師、知名美食節目主持人陳鴻引導，漸漸勇於挺身表現。記者陳苡葳／攝影

芋頭 感恩節 食農教育 雲林

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