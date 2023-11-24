虎尾3大路段停車格收費出爐 新增1處「路外停車場」地點曝光

雲林縣虎尾鎮創縣內第2個鄉鎮辦理路邊停車收費制，第一階段以文化、中山及新生3大路段為主，預計明年初上路，另位在市中心的復興路因有市場及商店街，為滿足需求，此次也在工專路設置路外收費停車場，鎮長丁學忠今天公布計費標準，每次停車前10分鐘免費，之後以每小時20元計，App、掃描智慧感應車柱QR Code或四大超商均可繳費。

虎尾鎮上有故事館、記憶COOL、虎尾驛及糖廠等文化館舍，近年遊客愈來愈多，加上房市熱、遷入人口增加，但礙於停車空間不足，路邊停車格又被長期占用的情況下，違規停車等交通亂象頻傳。

為消弭令人詬病的停車問題，丁學忠表示，明年上半年先在文化、中山及新生等3大路段的路邊停車格實施收費，計有78格；此外，鄰近市場及商店街的復興路停車需求也很大，考量一旁小學正在施工，為緩解現況，工專路105巷增設1處路外收費停車場，有54格車格因應，明年下半年再納復興路至第二階段規畫中。

丁學忠說，鄰近停車格路段及路外停車場，均會設置具備多元支付及現金繳納的複合式智慧繳費機；每一格收費停車格旁，也有建置含攝影鏡頭的智慧感應車柱，掃描QR Code也可查詢、繳納費用。

3大路段路邊停車格計費時段為每日上午7點到下午10點，持身心障礙專用停車證則有每日4小時免費停車上限；路外收費停車場採24小時營業，每小時20元，部分車格提供每月1200元月租方案，以抽籤辦理，丁學忠說，相關設施設備建置完畢並通過檢核即會在公所官網公告完整實施辦法。