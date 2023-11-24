復康巴士難約又繞路 南市議員：透早出門、天黑才回家

台南市復康巴士量能不足，經常預約不到，民怨不斷，有新營區議員指父親預約到柳營奇美醫院看病，要1個多月前預約，且復康巴士常要繞路，有時上午出門天黑才回到家，要求跨區不能太離譜，也有議員建議結合交通局媒合通用計程車；社會局表示，近期新增9輛新車目前已有155輛小型復康巴土投入服務，預約不到率已從2.2%下降至0.42%，目標改善預約回程時間前後不要超過半小時。

市議員蔡育輝指出，復康巴士缺車及缺司機，民眾陳情很難預約，還來服務處拜託，但議員也一視同仁，他為父親預約復康巴士到柳營奇美醫院回診，也要提前1個多月預約，但新營到柳營奇美醫院不到6公里，竟然上午8點出門到下午5點半才回到家。

蔡育輝說，經他了解，復康巴士竟然從佳里、學甲再繞到新營、柳營奇美，看一次診就花掉一整天，南市有37行政區輻員很廣，但也要就近服務，跨區也不能太離譜，不能拖太久，看完病就可以馬上回來。

社會局表示，這兩年已有明顯改善，持續新增9輛小型復康巴士，目前共有155輛小型復康巴投入服務行列。除增置復康巴士外，社會局也與交通局合作轉介、媒合通用計程車供預約民眾使用，民眾預約不到復康巴士比例已從2021年2.2%下降至今年0.42%。

另為解決近來復康巴士駕駛缺額及年度休假致無人力服務問題，社會局已請廠商加強招聘，155輛復康巴士加上12名預備司機，共補到166名司機，目前僅缺1名駕駛。2024年起也將透過調薪、增加趟次服務費及不休假獎金等方式解決駕駛缺額問題。

議員穎艾達利指，復康巴士是為行動不便及無人接送協助送醫，因需求者分散在37區，建議可結合交通局偏鄉小黃公車，在談合作協議時，可提供較大型的車款，可搭載非病床型的病患，增加整合和派譴效率。

社會局說，因應民眾用車時段有離尖峰情形，目前已研議於明年度與本市各公立醫療院所討論，希望能加速搭乘復康巴士民眾的看診速度，以減少復康巴士等候民眾時間。

未來會將持續配合大台南交通運輸發展狀況與如小黃公車、低底盤公車等合作，持續提升復康巴士服務量能，讓民眾都能享有平等的交通運輸權益。