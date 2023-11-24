嘉市蘭潭明年80周年 議員提議列文化資產辦慶祝活動帶動經濟
300多年前荷蘭人統治台灣，操練水軍的嘉義市「紅毛埤」，日本人治台重建為蘭潭水庫，明年啟用80周年，議員質詢要求文化局比照他縣市，將蘭潭提報文化景觀、古蹟，明年舉辦路跑、健行活動，帶動運動經濟；文化局長盧怡君說，古蹟只針對具歷史價值的建物。水公司第五區管理處說，水庫列文資受限制要審慎。
議員陳家平以自己熱愛運動，參加三鐵競賽、到日月潭參加泳渡經驗說，守護市民提供用水的蘭潭，明年啟用80周年，蘭潭明年3月過80歲生日，可比照他縣市將蘭潭提報文化景觀、古蹟，舉辦路跑、健行活動，帶動運動經濟。
文化局長盧怡君說，古蹟文資只針對建物；文資科說，文化部統計，目前全台只有烏山頭水庫嘉南大圳系統依文資法登錄為文化景觀，要列為文化景觀，依規定要有人提書面申請，再由古蹟委員會審查。水公司第五區管理處說，水公司只管水體，岸上設施非水公司管理，若列文資文化景觀，相關建物使用及民眾活動受文資法限制，是否要列文化景觀應審慎。
市府說，蘭潭舊名紅毛埤，屬離槽水庫，水庫呈元寶狀，東西長約1公里，南北寬約2公里，占地約2平方公里，荷蘭人操練水軍之處稱「蘭潭」，荷蘭治台築堰為埤，截入八掌溪水，灌溉王田里一帶荷蘭東印度公司田園，清代荒廢至日治末期重建壩堤。
1940年因應民生用水增加，以及嘉義化學工場需要大量工業用水，由嘉市水道擴張工事事務所土木技師山根長次郎規畫設計，1942年3月動工興建蘭潭，1944年3月完工啟用，兼具民生工業用水及觀光休閒多功能水庫。
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