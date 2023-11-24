台南「雙跨年」將到凌晨 黃偉哲：努力敲大咖拭目以待

台南市今天公布「2024台南市耶誕跨年系列活動」，12月開始陸續舉辦2場親子活動，3場大型演唱會，今年是縣、市合併後首次在雙行政中心辦理跨年演唱會，黃偉哲宣布「卡司」密碼 有金曲歌王、金曲歌后及日本時尚流行教主，邀請各界猜猜耶誕跨年卡司，將抽出幸運得獎者，贈送巨星親筆簽名海報。

針對民眾關心的卡司問題，黃偉哲說，不是賣關子，是大咖很難敲，要在確定前才能公布，請大家拭目以待，會努力找到最好的卡司及演出團體，讓民眾有最好的耶誕跨年回憶，另明年就是台南400，黃偉哲說，12月31日的跨年演唱會將持續到隔日凌晨1點，已聯絡周邊店長延長營業時間，讓民眾和參加團隊享用跨年第一餐台南美食，保證卡司精彩、盛況可期、人數破紀錄。

黃偉哲指出，今年的活動非常精采，從12月2日總爺藝文園區的奇幻童話屋，12月9日的善糖甜蜜同樂會，於麻豆、善化區舉辦2場大型親子活動，12月23日在市府西側廣場舉辦耶誕晚會演唱會，接下來12月31日同時舉辦新營及市府西側廣場的跨年晚會，藝人卡司非常堅強，請大家拭目以待。

黃偉哲與擔綱系列活動主持人之一的徐凱希帶來神秘開箱禮，邀請粉絲們一起來猜猜耶誕跨年卡司。現場提供3項線索「金曲歌王、金曲歌后、日本時尚流行教主」，主辦單位將從正確預測的粉絲們當中，抽出幸運得獎者，贈送巨星親筆簽名海報。

黃偉哲表示，由於明年迎來「台南400」，眾多日本友誼城市將來台南共襄盛舉，市府正積極邀請日本時尚流行教主出席台南跨年系列活動，精彩可期，他誠摯邀請海內外朋友規劃台南之旅，瘋跨年、遊台南、享美食，保證滿載而歸。

台南耶誕跨年系列活動首先登場是12月2日(周六)在麻豆區總爺藝文中心，邀請知名兒童劇團「豆子劇團」，有泡泡派對、帶動唱、闖關遊戲等；12月9日(周六)在善化區善糖文化園區，有超可愛的人偶劇團「小青蛙劇團」，還有小丑呀咪、闖關遊戲等。

3場大型演唱會為12月23日「搖滾耶誕演唱會」在永華市政中心西側廣場登場；重頭戲12月31日「台南好young跨年晚會」在永華市政中心西側廣場、「南瀛跨年晚會」在新營區南瀛綠都心公園，雙市政同時跨年倒數，共同迎接2024年來臨。