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納骨塔位將滿 嘉縣民雄第23公墓規畫新建第二座納骨塔
嘉義縣民雄公所遭在野黨鄉民代表質疑，以修繕納骨塔公墓為由，浮編1200萬預算，遭代表陳琮貽投訴整修納骨塔預算被發現問題，公所隨即抽回減半600萬再送審，作法矛盾；民雄鄉公所駁，原1200萬及200萬整修預算已刪除，要保留財源施作第23公墓第二座納骨塔工程。
代表陳琮貽指出，他在預算書發現第16公墓納骨塔神主牌暨門板更新工程，編列1200萬元預算，無細項說明，和代表黃國雅及許富銘前往會勘，質疑1200萬經費涉浮編，公所事後把該條預算抽回，減半金額改採其他名義再送審，作法矛盾。
民雄鄉公所表示，原規畫1200萬預算，是施作鄉內第16公墓納骨塔300座神主牌座（含牌櫃）暨納骨櫃2715個門板更新工程，另編列200萬是殯葬所辦公2樓漏水嚴重的屋頂防水工程，因財政有限考量下，前述二項工程預算已刪除。
殯葬管理所長鍾依惠表示，預計5年內民雄鄉內的納骨塔位將面臨不足，新建新納骨塔迫在眉睫，工程評估至少須1億6千多萬，財政有限考量下，將1200萬及200萬整修工程預算先刪除，保留財源施作較急迫的第23公墓第二座納骨塔工程。
另有關原先預計辦理整修工程，鍾依惠說，將再通盤檢討，在財源有限考量下，將急需修繕16公墓納骨塔整修及殯葬所辦公2樓漏水防水工程部分，由原已編列的「其他零星工程」600萬預算下支出分次施作。
鄉長林于玲表示，公所每年皆會編列例行性修繕原納骨塔堂計畫或增設工程，維護第16及23公墓納骨塔堂品質，強調納骨塔堂的進步與品質，經得起鄉民的檢視。
陳琮貽則駁斥，若這筆預算是必要開支，抽回研議應再向代表會提送審，公所卻改「本鄉公共造產納骨塔堂設施修繕及納骨塔堂納骨櫃更新與增公共設施及設備等費用」為名，將預算減至600萬提交代表會，最後以掌握代表會多數通過。
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