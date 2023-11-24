納骨塔位將滿 嘉縣民雄第23公墓規畫新建第二座納骨塔

嘉義縣民雄公所遭在野黨鄉民代表質疑，以修繕納骨塔公墓為由，浮編1200萬預算，遭代表陳琮貽投訴整修納骨塔預算被發現問題，公所隨即抽回減半600萬再送審，作法矛盾；民雄鄉公所駁，原1200萬及200萬整修預算已刪除，要保留財源施作第23公墓第二座納骨塔工程。

代表陳琮貽指出，他在預算書發現第16公墓納骨塔神主牌暨門板更新工程，編列1200萬元預算，無細項說明，和代表黃國雅及許富銘前往會勘，質疑1200萬經費涉浮編，公所事後把該條預算抽回，減半金額改採其他名義再送審，作法矛盾。

民雄鄉公所表示，原規畫1200萬預算，是施作鄉內第16公墓納骨塔300座神主牌座（含牌櫃）暨納骨櫃2715個門板更新工程，另編列200萬是殯葬所辦公2樓漏水嚴重的屋頂防水工程，因財政有限考量下，前述二項工程預算已刪除。

殯葬管理所長鍾依惠表示，預計5年內民雄鄉內的納骨塔位將面臨不足，新建新納骨塔迫在眉睫，工程評估至少須1億6千多萬，財政有限考量下，將1200萬及200萬整修工程預算先刪除，保留財源施作較急迫的第23公墓第二座納骨塔工程。

另有關原先預計辦理整修工程，鍾依惠說，將再通盤檢討，在財源有限考量下，將急需修繕16公墓納骨塔整修及殯葬所辦公2樓漏水防水工程部分，由原已編列的「其他零星工程」600萬預算下支出分次施作。

鄉長林于玲表示，公所每年皆會編列例行性修繕原納骨塔堂計畫或增設工程，維護第16及23公墓納骨塔堂品質，強調納骨塔堂的進步與品質，經得起鄉民的檢視。