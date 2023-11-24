雲林打造斗六電動車園區 拚後年動工

雲林縣政府與雲林科技大學合作打造斗六電動車產業園區，基地在雲科大校區南側至龍潭南路以西、占地328公頃，縣政府表示，力拚明年上半年送審內政部、2025年動工。在地居民樂見產業園區進駐，但仍然憂心未來是否汙染問題，有議員則擔心衝擊既有聚落交通。縣政府表示，會納入整體規畫。

電動車園區第1期約234公頃，第2期則大約94公頃，規畫以發展創新、設計、測試、小量低汙染製造生產等活動為主，呈現雲林汽車產業。

縣府表示，園區畫設範圍內包含台糖、公家機關及國有土地，也包括農地、住宅等私人土地，第1期計畫案已完成公開展覽，案送雲林都市計畫委員大會專案小組審查中，盼明年上半年提交到內政部都委會，並1年內完成都市計畫程序。

公展階段多數民眾表示支持、樂見產業進駐帶動發展，不過有人憂心汙染問題，縣議員曾博鴻則擔心衝擊既有聚落交通。縣府表示，會畫設產業專用道路等配套措施。

雲科大2010年起投入汽車領域技術研發，2019年開啟智慧電動車研發之路，雲林縣長張麗善6月也曾率員赴竹科取經，明天聯華電子榮譽副董事長宣明智出席雲科大「YunTech ONE（雲科壹號）」智慧電動概念車發表會。