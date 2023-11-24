聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林打造斗六電動車園區 拚後年動工
雲林縣政府與雲林科技大學合作打造斗六電動車產業園區，基地在雲科大校區南側至龍潭南路以西、占地328公頃，縣政府表示，力拚明年上半年送審內政部、2025年動工。在地居民樂見產業園區進駐，但仍然憂心未來是否汙染問題，有議員則擔心衝擊既有聚落交通。縣政府表示，會納入整體規畫。
電動車園區第1期約234公頃，第2期則大約94公頃，規畫以發展創新、設計、測試、小量低汙染製造生產等活動為主，呈現雲林汽車產業。
縣府表示，園區畫設範圍內包含台糖、公家機關及國有土地，也包括農地、住宅等私人土地，第1期計畫案已完成公開展覽，案送雲林都市計畫委員大會專案小組審查中，盼明年上半年提交到內政部都委會，並1年內完成都市計畫程序。
公展階段多數民眾表示支持、樂見產業進駐帶動發展，不過有人憂心汙染問題，縣議員曾博鴻則擔心衝擊既有聚落交通。縣府表示，會畫設產業專用道路等配套措施。
雲科大2010年起投入汽車領域技術研發，2019年開啟智慧電動車研發之路，雲林縣長張麗善6月也曾率員赴竹科取經，明天聯華電子榮譽副董事長宣明智出席雲科大「YunTech ONE（雲科壹號）」智慧電動概念車發表會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言