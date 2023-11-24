南科帶來人潮 新市停車困難

南科台南園區帶動人口增加也帶來交通問題，新市區新和重劃區道路兩旁停滿車，畫紅線仍照停不誤，還有廟宇的廟埕遭長期停放占用，公、民營停車場都不敷使用；有議員盼盤點土地闢建停車場。交通局表示，在部分道路新增停車格，並繼續尋覓合適地點設停車場。

林姓居民說，新和重劃區當初市府為了有更多土地，內部道路寬度不足，建商開發時也沒考慮到停車問題，有30戶的大樓建案竟然只有20個車位，之後重劃區還有社會住宅，屆時交通問題會更大，希望相關單位能提前應對，例如高鐵橋下的乾式滯洪池除了蓋綠地公園，也能規畫停車場空間。

新和重劃區內福壽巷北極殿廟埕去年開放民眾自由停車，只要求晚上開走，卻總有人一停就是2、3天，廟方4月決議不再對外開放。

市議員陳碧玉說，重劃區道路寬度不足，設停車格有難度，兩旁停滿車後，甚至會車都有問題，市府採單邊畫紅線的作法，依舊有亂停情況，希望市府盤點現有土地，興建平面、立體停車場因應。

新市區公所表示，高鐵沿線周邊雖有土地，但因限建無法蓋立體停車場，且費用龐大也是一個問題，會持續找適當地點提報給市府。