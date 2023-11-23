人氣王的湖山水環境教育園區 奪下全國環境教育優異獎

台水五區處「湖山自來水環境教育園區」繼109年榮獲綠遊環教場所全國人氣王獎項後，今年再度榮獲環境部「環境教育設施場所評鑑優異獎」，接受環境部頒獎表揚，搭配環境優美的湖山水庫，成為國內水環境教育亮點，吸引不少學校校外教學爭相前往參觀，被譽為雲林最佳的「水學堂」。

今年全國共有48處環境教育設施場所接受環境部評鑑，台水五區湖山自來水環教園區在處長蕭淑貞領軍與所有環教師及志工團隊積極推動下，在評審過程中，因園區規畫的環教課程與教學方案，生動且饒富趣味，並設有專業互動式教具的水資源教育館，是獲得高分的亮點。

另外，水資源教學課程延伸與在地10個社區組織及場域教學合作，並擁有30位強而有力的環教人員及志工團隊，充足展現推動環境教育工作的能量。園區每年並以專案計畫優先補助偏鄉小學校外教學經費，讓偏鄉學生可以走出校園學習不同的教學領堿，深獲評鑑委員肯定。

台水五區處長蕭淑貞表示，湖山自來水環教園區榮獲112年環境教育設施場所評鑑優異獎，展現台水積極推動環境教育的優良成效，透過趣味課程設計，讓參與的學生或民眾能體驗「從水源頭到水龍頭」的流程，進化為節約用水的具體行動。