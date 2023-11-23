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台南推地方產業創新研發 21家中小企業獲獎

中央社／ 台南23日電

台南市長期辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），提升中小企業競爭力與新創企業在地發展，今天舉辦計畫成果展，21家獲獎廠商展示各項研發成果及衍生效益。

台南市經濟發展局今天在新營區贏地創業育成基地辦理「台南市地方型SBIR計畫112年結案執行績優廠商頒獎典禮暨成果展」，由市府副秘書長王揚智頒獎給獲獎廠商，並聽取業者簡報。

王揚智致詞表示，研發創新不一定能帶來豐碩成果，但只要勇於嘗試，並透過補助降低企業投入新產品與事業風險，就有機會創造成功之路，市府肯定在地廠商投入創新研發並拓展國際成果，期許透過表揚典範案例，激勵企業持續創新成長，使台灣能與世界接軌。

台南市經發局提供資料指出，此次獲獎優秀廠商有11家，市府並加碼設立主題式聯盟，推動市政公共服務數位化，選出10家獲獎廠商，共表揚21家廠商。

經發局指出，計畫自民國100年起至今已補助929家業者，總投入逾新台幣6億8000萬元補助經費，創造逾99億元產值，有效帶動產業升級轉型，強化產業競爭力，展現市府與廠商持續攜手拚經濟。

競爭力

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