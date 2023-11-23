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阿里山防火通報獎金最高百萬元 多年未曾發過獎金

中央社／ 嘉義市23日電

阿里山地區林班地往年常於乾燥季節發生森林火災，林業及自然保育署顧及原因大都是人為因素，祭出通報舉發獎金，最高新台幣100萬元，但嘉義分署轄區還沒有發過獎金。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，受全球氣候變遷影響，台灣近年常遭遇缺水危機、森林火災頻傳，據林業及自然保育署統計，歷年台灣森林火災發生原因有97%是人為直接或間接導致，因此加強民眾防火意識是每年乾燥季節重要工作。

嘉義分署除加強森林護管員滅火技能訓練、移除火災熱點燃料外，更透過阿里山垃圾車廣播、山友及校園宣導等多元管道深入火災高風險區域宣導森林防火觀念，呼籲民眾乾燥季節於山區活動應注意用火安全。

嘉義分署副分署長李定忠告訴中央社記者，2021年2月、3月及5月間，因山區乾旱久未降雨，氣溫又高，阿里山地區的林班地發生數起森林火災，目前正值乾燥季節，為鼓勵大家共同防範森林火災，今年持續進行森林火災通報獎金制度。

嘉義分署表示，民眾舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下獎金，若情節重大，提高至100萬元；最先通報森林火災發生者，則發給5000元以下獎金。

嘉義分署指出，森林火災通報獎金，已行之有年，因多數均為消防單位轉報發生森林火災，可能民眾通報時也沒有留詳細資料，因此在最先通報森林火災發生者部分，目前轄內還沒有發過獎金。另外，至今沒有查獲犯罪行為人，也沒有發過獎金。

火災 嘉義 阿里山

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