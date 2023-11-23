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雲林家扶莪馨媽媽傳愛數十載 感恩節回顧過往苦變樂

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶副主委李萬吉帶領莪馨媽媽丁秀鳳（左起）、林芙蓉、程素鳳、賴文玉、郭秀月、彭桂花等人，一起快樂歡度感恩節並享用火雞大餐。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶副主委李萬吉帶領莪馨媽媽丁秀鳳（左起）、林芙蓉、程素鳳、賴文玉、郭秀月、彭桂花等人，一起快樂歡度感恩節並享用火雞大餐。記者蔡維斌／攝影

每年11月第4個星期四為「感恩節」，今天適逢今年感恩節，雲林家扶中心為感謝家扶莪馨媽媽志工隊，2、30年來，不辭辛勞，把所有家扶孩子視如己出，付出許多愛心照護家扶這個大家庭，從莪馨媽媽服務到成了莪馨奶奶，風雨無阻，家扶委員會今天特備了兩隻大火雞，慰勞這群默默奉獻2、30年的家扶媽媽。

適逢感恩節，雲林家扶中心今天慶感恩，特別邀請家扶服務超過2、30年的阿嬤級的莪馨志工媽媽大開火雞宴，莪馨會隊長賴文玉今天帶領程素鳳等多位莪馨志工，分享火雞大餐，感謝她們多年來奉獻人生最精華的青春歲月，陪伴家扶許多家庭和孩子度過風雨飄搖的日子。

「把每位孩子視如己出，才是真愛！」雲林家扶虎尾區副主委李萬吉對莪馨媽媽多年來的付出有感而發，他說，把服務的孩子當成自己孩子疼惜很不容易，而受服務的家庭也把莪馨媽媽當自己的長輩般敬重，又談何容易，尤其把服務家庭場域當成自己家來清潔打掃，豈是一般人可以做得到，但只有莪馨志工媽媽確確實實做到愛人如己，她們用2、30歲月服務，今天利用感恩節，聊備餐點和火雞大餐，感恩她們用心付出「雲林家扶有您們真好」。

今年接受全國扶幼大會表揚的莪馨會隊長賴文玉，資歷20多年，從零學習，如今活動、財物、文書樣樣通，75歲的丁秀鳳，83年加入莪馨行列，遇有活動或義賣，不論用餐或點心，「丁大廚」上場一切都ok，甚至常自掏腰包做美食分享，溫暖了許多家扶孩子的心和胃。

73歲的林芙蓉，曾得過志工服務銅質、銀質、金質獎三滿貫；62歲的程素鳳除致力於虎尾商圈，20年多年來更把愛傳家扶，起源於一次看到有人還住在荒廢豬舍，不捨之心讓她起心動念，投入志工；郭秀月志工年資雖輕，但愛心不落人後，疼惜孩子尚有名。彭桂花的感人故事則3天3夜也說不完，最讓她難忘的是30年前，曾到一個受扶家庭，家裡髒亂到讓她嚇得跑到屋外連連噁吐不止，如今她已成莪馨清潔部長，讓受服務家庭擁有潔淨之家。

李萬吉說，莪馨媽媽奉獻青春，如今都成莪馨奶奶，但愛心與動力如昔，付出不會少，她們像暗巷裡的明燈，點亮每位家扶人的心，愛須要延傳，歡迎更多有愛的媽媽加入行列，一起感受有愛尚水的人生至樂。

雲林家扶副主委李萬吉（中）帶領莪馨媽媽一起快樂歡度感恩節並享用火雞大餐。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶副主委李萬吉（中）帶領莪馨媽媽一起快樂歡度感恩節並享用火雞大餐。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶副主委李萬吉（中）帶領莪馨媽媽一起快樂享用感恩節火雞大餐。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶副主委李萬吉（中）帶領莪馨媽媽一起快樂享用感恩節火雞大餐。記者蔡維斌／攝影

感恩節 雲林

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