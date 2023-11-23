產業拚AI學校也在比 南市跑第一祭機器人教育中程計畫

AI時代已來臨，南市推動機器人教育多年，市長黃偉哲宣布機器人教育中程計畫，4年內要讓1／3以上學校成為機器人發展重點學校。教育局表示，將透過精進機器人教育人才培力、推展機器人教育課程及強化機器人教育支持機制3策略等，培養學生設計思考、邏輯思維、問題解決力與創造力，為AI時代做好準備。

市長黃偉哲表示，現今的市政治理導入AI技術已是常態，由教育的角度看，如何將這些新興科技適切導入學校教育必須妥善規畫，因此市府繼今年3月宣布發展ChatGPT生成式AI課程模組、建置輔助學習中介平台後，再將機器人教育，納為重點教育政策，希望藉由玩機器人，培養學生創意思考、程式設計與問題解決力。

黃偉哲說，南市推動機器人教育已見成效，本月初參加「日本RoboRAVE 國際機器人競賽」，57面獎牌中獲得38面，而日前舉辦「智慧城市-AI機器人創意競賽」，參賽隊數更創新高，顯示機器人教育已逐漸普及並受學生喜愛。

教育局長鄭新輝表示，新課綱國小無科技領域，機器人課程多以課後社團實施，為系統性培養學生AI時代重要的智慧科技力，規畫「機器人教育中程計畫」，目前南市機器人重點學30所，預計2025年60所、2026年90所、2027年達到120所，再透過示範、觀摩、分享與支持系統，讓市區與偏鄉學生，都有機會接受機器人教育，為AI時代做好準備。

有多次帶領學生參加AI機器人比賽的石門國小校長劉珍琳表示，今年度將機器人課程融入校訂課程內，從低年級開始扎根基礎。除了領域課程外，課後機器人社團也鼓勵親子共學，讓教師導學、親子共學、學生自學，不僅能快速提升學生學習成效，也增進親子感情。

左鎮國小學生吳亞娜分享，2年前接觸機器人，一開始覺得好玩也玩出興趣，開始挑戰比賽，去年參加南市AI機器人比賽獲第3名。她說，動手組裝機器人，看著機器人照自己的意思跑步、投籃除覺得很有意思，也很有成就感。