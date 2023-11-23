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南科外溢效應後遺症 台南新市停車位一位難求

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南新市區停車問題嚴重，新和重劃區內道路寬度不足，畫紅線後民眾還是照停不誤。記者莊曜聰／攝影
台南新市區停車問題嚴重，新和重劃區內道路寬度不足，畫紅線後民眾還是照停不誤。記者莊曜聰／攝影

南科台南園區帶動周邊行政區發展，人口增加帶來交通問題，新市區首當其衝，舊街區道路狹窄，停車格劃設不易，公營、民間停車場都不夠用，近幾年開發的新和重劃區道路兩旁停滿車，連會車都有問題，交通局在道路單邊畫紅線，民眾仍照停不誤，有廟宇開放廟埕給民眾停車，最後因不當占用喊卡，停車問題讓居民傷透腦筋。

福壽巷北極殿就在新和重劃區內，周邊透天、大樓陸續完工，居民逐漸增加，又有到南科上班或建築工地工人，停車位難覓，廟宇前方有大廟埕，為了便民，去年開放民眾自由停車，只要求晚上必須開走，但卻總有人占用，甚至一停就是兩、三天，廟方今年4月開會決議不再對外開放。

市議員陳碧玉說，新和重劃區內道路寬度不足，設停車格有難度，兩旁都停滿車後，甚至會車都有問題，交通局與區公所會勘後，採單邊畫紅線的作法，但民眾守法觀念不夠，也少見警方取締，未來若有更多居民移入，狀況會更嚴重，希望市府盤點現有土地，興建平面、立體停車場因應。

林姓民眾說，當初市府規劃時為了有更多土地，內部道路寬度不足，建商開發時也沒考慮到停車問題，有30戶的大樓建案竟然只有20個車位，未來重劃區還有社會住宅，屆時交通問題會更大，希望相關單位能提前應對，像是高鐵橋下的乾式滯洪池除了蓋綠地公園，也能規劃停車場空間。

新市區公所表示，停車的確是在地居民關心重點，會繼續尋覓合適地點設置停車場，在部分道路新增停車格因應，高鐵周邊雖有土地，但因限建無法蓋立體停車場，且費用龐大也是一個問題。

有廟宇原本提供廟埕給民眾停車，但有人一占用就是好幾天，最後廟方決定不再開放。記者莊曜聰／攝影
有廟宇原本提供廟埕給民眾停車，但有人一占用就是好幾天，最後廟方決定不再開放。記者莊曜聰／攝影
南科發展也帶來交通問題，新市區每逢上下班時間停車就成大問題。記者莊曜聰／攝影
南科發展也帶來交通問題，新市區每逢上下班時間停車就成大問題。記者莊曜聰／攝影

停車場 重劃區 車位 南科

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