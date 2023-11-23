魚粉照過來！台南吉祥物「魚頭君」出道5年 首辦裝置展

台南觀光吉祥物兼代言人魚頭君，出道邁入5周年，台南市觀旅局舉辦「魚頭君的遊樂場」首次以魚頭君IP為主題獨挑大樑的裝置展覽，邀請大家從11月28日至12月25日來找魚頭君拍照打卡。

市長黃偉哲表示，魚頭君是台南觀光吉祥物與代言人，熱情活動愛旅遊，是一個很盡責的觀光大使。為了讓大家多認識魚頭君與台南觀光資源，今年特以其為主角，打造了1座14米寬的魚頭君橫躺綠都心草皮仰望天空、1座8米高在關子嶺泡泥湯的魚頭君，還有2座5米高的魚頭君造型氣球，以及超過10座的大小裝置藝術與拍照打卡區，將南瀛綠都心公園化身為魚頭君的遊樂場，逗趣可愛。

觀旅局表示，2018年魚頭君於七股海鮮節記者會首次站台登場，同年底於日本大阪光之饗宴活動出道，其獨特造型吸引許多日本民眾圍觀，2019年初更受邀登上日本「讀賣電視台」大秀熱舞爆紅，回台後更代表台南觀光大使，與市長黃偉哲一同出席各項觀光推廣活動、記者會，應援台南球場統一獅地主隊的比賽，以及國內旅展，展現高人氣，深獲大小朋友喜愛。