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科技主管拚過頭失智離職 重返職場小員工找回人生價值

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
去年還是意氣風發的科技男主管，不料罹患年輕型失智症被迫離開職場，如今重返職場換成毛巾整理工，卻重新找回人生價職也有助於延緩病情。記者蔡維斌／翻攝
去年還是意氣風發的科技男主管，不料罹患年輕型失智症被迫離開職場，如今重返職場換成毛巾整理工，卻重新找回人生價職也有助於延緩病情。記者蔡維斌／翻攝

「失智也能重回職場！」雲林縣52歲陳姓男子曾是意氣風發的科技主管，手下多名員工由他指揮，工作拚得有聲有色，是大家眼中前途無量的科技男，不料去年出現失憶併發重度憂鬱，被迫離開20多年職場，今年初被鑑定罹患年輕型失智症，在家休養1年多，最近在虎尾就業中心協助下重回職場，從高科技變成毛巾廠的操作員，「我要守住老公的價值！」妻子一句話讓他眼眶泛紅，化為重新出發的動力。

去年還是知名科技公司高階主管的陳男，投入科技業20多年，原準備迎接美好退休生活，不料，去年卻出現記憶減退併發重度憂鬱，被迫提早離職，今年3月更被鑑定罹患年輕型失智症，在家休養一段時間後，今年9月虎尾就業中心協助他到毛巾工廠上班，重返職場

「他是個很有能力的人，我一定要守護他的價值」，他的太太不忍老公從原本的高階工作，轉換成現今揮汗的基層工作，但她堅持把老公回推回職場，就是希望藉由工作減緩智力退化，老婆一番話，在旁的他聽了不忍眼眶泛淚。

「加油！我也會陪你走下去」，好心老闆一句話，讓他笑開懷，老闆說，比剛來時進步很多，甚至下了班還能跟太太一起去夾娃娃。陳的主治醫師說，上班工作對失智症而言有如兩面刃，過度工作或壓力太大，或者不上班缺乏社交互動，兩者都可能造成加速病情惡化，所以找一份「合適的工作」對失智者變得相對重要。

因此，虎尾就業中心與其家人、雇主多次溝通、評估後，運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，幫他安排毛巾打包整理工作；新環境和新工作起先也曾讓他焦慮，但經過2個多月學習適應，如今已駕輕就熟，問他累不累，「還好啦!肖年頭家對我很好！」他抹去汗珠慶幸自己遇到好老闆。

虎尾就業中心說，陳的工作雖單純但難免偶而出現健忘，為讓他適應，就業中心延長了職場學習時間並引入「職務再設計」資源，透過「工作清單」與「圖像卡」協助他完成任務；尤其老闆經常從旁鼓勵，讓他安心且愈加進步。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，醫學統計全球每3秒就有1人罹失智症；國內失智人口也有增加之勢，衛福部資料顯示，失智症人口中年輕型失智（65歲前）約占9%，有時因未退休即失智造成家庭衝擊，因此，勞動部推動職務再設計，協助失智者就業。

劉邦棟說，大家普遍認為失智就無法再工作，其實輕度失智只要經過認知功能治療或訓練，還是可重回職場，適當的工作也有助於延緩病況；勞動部希望透過多方合作破除企業對失智者的刻板印象，提供更多、更精準的職業，相關資訊洽詢虎尾就業中心（05）6330422

去年還是意氣風發的科技男主管，不料罹患年輕型失智症被迫離開職場，如今重返職場換成毛巾整理工，重新找回人生價職也有助於延緩病情。記者蔡維斌／翻攝
去年還是意氣風發的科技男主管，不料罹患年輕型失智症被迫離開職場，如今重返職場換成毛巾整理工，重新找回人生價職也有助於延緩病情。記者蔡維斌／翻攝
去年還是意氣風發的科技男主管，不料罹患年輕型失智症被迫離開職場，如今重返職場換成毛巾整理工，卻重新找回人生價職也有助於延緩病情。記者蔡維斌／翻攝
去年還是意氣風發的科技男主管，不料罹患年輕型失智症被迫離開職場，如今重返職場換成毛巾整理工，卻重新找回人生價職也有助於延緩病情。記者蔡維斌／翻攝

失智症 重返職場

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