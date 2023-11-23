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姊弟檔議員要求規畫常態性文創市集 黃敏惠指示研議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員黃露慧（右）質詢建設處長田長沛（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃露慧（右）質詢建設處長田長沛（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義議員黃露慧、黃大祐姊弟檔上午聯手質詢，要求市府規畫定期常態性文創市集，避免在地文創攤商流浪外地擺攤，黃大祐批市府辦大型活動，在地文創攤商比率少，還讓ＩＫＥＡ在文化公園擺設貨櫃屋展售商品，如同「只許州官放火、不許百姓點燈！」；市長黃敏惠說，「開嘉市集」成為品牌指標，會指示相關局處研議常態市集。

黃大祐說，在地文創攤商反映，落幕的光織影舞市集，在地攤商比例少，下個月登場的花海節，沒有在地文創攤商，市府委託廠商舉辦活動，市集攤商招募，在地攤商落空失望，反觀市府舉辦大型活動，開放攤商在公園擺攤，也讓ＩＫＥＡ在文化公園擺貨櫃屋展售商品。

他表示，在地有70個文創攤商，常流浪在外地擺攤，為他縣市發光發亮，嘉義市卻未設常態市集，他議會提案至今無下文，市府對文創市集處置，如同「只許州官放火、不許百姓點燈！」市府做就對了，不要再拖了；議員黃露慧要求市府盡速設置，避免在文創業者四處流浪。

建設處長田長沛說，市集根據不同活動特色招募攤商，不同活動有不同市集，讓民眾有整體體驗，花海節有在地文創攤商，ＩＫＥＡ在文化公園擺貨櫃屋是有主題特色；觀新處長張婉芬說，光織影舞市集嘉義市文創攤商占3成，嘉義地區占5成。

市長黃敏惠說，年輕人展現創意，經營文創攤商，文創園區定期「開嘉市集」成為品牌亮點，還有業師制度，市府推動舊屋力、老屋卸妝計畫，讓攤商最終成為亮點店家，會指示相關局處研議常態市集。

嘉義市議員黃大祐（右）質詢建設處長田長沛（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃大祐（右）質詢建設處長田長沛（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃大祐（右）質詢市長黃 敏惠（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃大祐（右）質詢市長黃 敏惠（左）。記者魯永明／翻攝

文創 嘉義 議員

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