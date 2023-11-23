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台南日新溪「去汙」 規畫2期水淨場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市日新溪為竹溪的下游，受生活廢水影響，溪水汙臭，議員及居民要求改善。記者鄭惠仁／攝影
台南市日新溪為竹溪的下游，受生活廢水影響，溪水汙臭，議員及居民要求改善。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區日新溪為竹溪的下游，竹溪在整治及設置水淨場後大幅減少汙染程度，但日新溪仍汙染嚴重且發出臭味，沿岸居民難耐，市議員林美燕、周麗津多次反映希望改善水質。南市水利局表示，竹溪第2期水淨場完成後會明顯改善，並隨著汙水系統興建，徹底解決問題。

過去竹溪因東區、中西區、南區部分生活廢水排入而成「黑臭大溪」，部分廢水截流，透過淨化再排入竹溪，讓臭溪由重度汙染變成中、輕度，不過因只截流部分民生用水，下游持續有民生廢水排入，日新溪依然臭。

水利局長邱忠川說，竹溪及日新溪主要汙水來源為流經東區、中西區及南區的民生汙水，研擬短、中、長期改善方案，透過稀釋、截流、汙水用戶接管等措施，去除日新溪汙染及臭味問題。

水利局指出，竹溪流域每天的汙水量約5萬噸，竹溪水環境改善計畫第1期已興建1座水質淨化場，每日可處理約3至4成竹溪水量，淨化後清水再補注河道，正辦理第2期水質淨化場規畫設計，工程費4.6億元，預計2025年完工。

另，日新溪流域的汙水用戶接管也在推動中，包括安平汙水系統、仁德汙水系統都分期、分年陸續接管中，其中已完成安平系統的鹽埕、大同汙水分區約1萬7300戶，若工程推展順利，預計2030年完成用戶接管。

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