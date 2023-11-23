台南垃圾危機 2清運商傳無意續約

台南恐爆發垃圾大戰？有市議員昨天質詢指出中西區、安平區的家戶垃圾目前委給2家廠商清運，傳出業者認為民生垃圾量增加3成，以現有契約明顯賠錢，明年無意再續約，目前契約只剩38天要趕緊因應。市府表示，兩區共6萬多戶，正積極和廠商協商，擬增加委辦經費；有里長說，萬一不續約，環保局也要設法清運。

市長黃偉哲說，台南每天民生垃圾量約1000噸，目前處理量能不足，遇到颱風及登革熱垃圾增加，清潔公司收費又漲很多，市府會積極溝通，若真無法順利續約，須變更合約等，市府會要求提前1個半月或2個月通知。

議員蔡淑惠說，安平區大樓一直蓋，垃圾量一直增加，業者以虧本為由不續約，只剩下1個多月，明年度預算已經編列，環保局長雖和業者斡旋洽談明年度續約，但廠商除明顯賠錢外，還有無法如期清運面臨違約的危機，如果業者不續約，垃圾何去何從？

中西區現有3萬3千多戶，安平區2萬8千多戶，安平區建平里長傅建峰聽到委外廠商可能不續約，嚇了一跳，他說，「這不是開玩笑的，垃圾要倒到哪裡？」委外廠商不來清運，環保局也要自己來清運。

環保局長許仁澤答詢說，已積極和廠商協商，考量近年物價持續上漲，經評估明年將再提新興計畫增加委辦經費，還有3個月的緩衝期， 會全力避免垃圾危機。

另，議員李中岑質詢說，安南區垃圾問題也很嚴重，安南人口一直增加，回收物積如山，環保局清潔隊安南區隊辦公室旁邊都是垃圾，垃圾車都沒地方停放，要整理也不知從何著手，如果發生火災怎麼辦？

許仁澤指出，全市5大回收場已無法因應龐大的回收量，安南區隊收運的回收物在粗分類後賣給廠商，已積極規畫興建大型回收細分類廠，並以鼓勵民間投資方式，解決去化困難問題。