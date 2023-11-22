南市登革熱進入最後關鍵期 防疫情擴散南科

台南市本土登革熱今天新增77例，累積總數已到2萬848例，為防疫情擴散至南科，衛生局長蘇世斌及國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心助研究員黃旌集至南科管理局宣導登革熱防治衛教，特別呼籲各公司應加強員工衛教宣導及落實廠區內環境巡檢、清除孳生源。

今天77例分別為北區18例，東區14例，永康區10例，仁德區6例，中西區及南區各5例，佳里區4例，安平區、安南區及關廟區各3例，西港區、東山區、善化區、新化區、歸仁區及龍崎區各1例，年齡介於5歲至80歲。

蘇世斌主任表示，台南科學園區是南市最重要的科技產業重鎮，聚集了國內外許多頂尖的科技人才與精密的儀器設備，對於登革熱更應謹慎防範，若園區內發生登革熱群聚疫情，除危害員工健康外，更可能影響生產鏈運作，造成相關營運損失，因此，今天他與黃旌集博士到南科管理局衛教宣導。

宣導中特別呼籲各公司應加強員工衛教宣導及每日落實廠區內環境巡檢、清除孳生源，針對易積水高風險點如頂樓、地下室、陰井、溝渠等加強管理及預防性投藥，尤其許多工廠都有設置冷卻水塔，天氣轉涼使用頻率降低時，易成為大型孳生源所在，提醒如無使用應將內部積水排除，或使用16目以下紗網包覆，避免積水孳生病媒蚊危害員工健康。他並提醒，移工入境2周內如出現疑似登革熱症狀務必盡快協助就醫並進行快篩，避免將境外疫情帶入，增添社區疫情蔓延風險。