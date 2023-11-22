台南恐爆垃圾危機？清運業者傳不願賠錢 明年不續約

台南市議員今天在議會總質詢指出，安平區和中西區的民生垃圾，委外廠商因不願賠錢又有無法履約的風險，傳出明年都不再續約，時間只剩一個多月，市府該如何因應？環保局長許澤仁一直有協調，但業者以虧本為由不續約，市府真要找緊急應變之道。市長黃偉哲表示，會積極溝通；環保局說有緩衝期3個月，會全力協調業者。

議員蔡淑惠說，安平區和中西區的民生垃圾委外處理，但廠商都表示明年不再續約，安平區大樓一直蓋，垃圾量一直增加，但市府增加的經費不足以應付處理的成本， 前市長施治明時代，縣市尚未合併也沒有焚化爐，歸仁不再接收台南市的垃圾，當時的應變措施就是在安南區長魚塭掩埋，以免發生垃圾大戰，市府有何因應之道。

議員李中岑也說，安南區垃圾問題也很嚴重，安南區人口一直增加，安南區垃圾堆積如山，環保局安南區對辦公室旁邊都是垃圾，垃圾車都沒地方停放，要整理也不知從何著手，如果發生火災怎麼辦？

黃偉哲說，台南每日的民生垃圾約一千噸，但實際處理量能不足，尤其在颱風過後和登革熱期間垃圾量又增加，清運公司收運民間廢棄物漲價很多，市府會積極溝通，以後在簽約時會在變更合約或要續約，市府會要求提前一個半月或兩個月通知。

針對中西區及安平區垃圾委外清運案，環保局說，民國111年就因當時薪資及物價上漲，增加委辦經費；113年基本工資即將再調漲，考量近年物價持續上漲，經評估環保局明年將再提新興計畫增加委辦經費。

至於安南區隊內堆置大量回收物，因近幾年新冠肺炎疫情關係，民眾改變生活習慣，外送餐食的民眾越來越多，導致回收量劇增，現有的五大回收場已經無法因應龐大的回收量，安南區隊目前收運的回收物在自己的區隊粗分類後賣給廠商，環保局已積極規畫興建大型回收細分類廠，未來將以鼓勵民間投資方式來辦理，以解決回收物去化困難問題。