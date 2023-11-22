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台南運河「百年大潮」嚴重溢流 水利局：護岸將加高30公分

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南運河今年8月底受到超級藍月影響，溢流到外面馬路。圖／取自台南市政府網站
台南運河今年8月底受到超級藍月影響，溢流到外面馬路。圖／取自台南市政府網站

今年8月底，受到蘇拉颱風及超級藍月「百年大潮」影響，台南運河沿線發生海水倒灌，不僅道路一片汪洋，部分店家也淹水，議員今在議會質詢時批溢流年年有，要求市府提對策。水利局長邱忠川表示，為改善運河沿岸大潮海水倒灌，運河的金華橋上游低漥地區護岸將加高30公分，並向中央爭取5000萬元。

盧崑福說，全球暖化導致台南運河溢流大淹水，過往是兩年一次，但近兩年卻年年都有，水淹過道路後，流往民眾居住的地下室，導致地下室車輛故障，只是這隸屬天然災害，無法國賠。他認為，既然是天然災害，市府就應加強防護措施，保護市民生命財產，市府應該設法解決問題。

水利局表示，為改善運河沿岸大潮海水倒灌情況，已在今年9月完成「台南市安平區同平路海水倒灌積淹水改善工程」，同時採取外水封堵防止海水倒灌，輔以內水機械抽排多管齊下，目前觀察到大潮時現場積淹水高度及面積均有改善，同時也在低窪路面設置汙水管線逆止閥，防止低窪區再發生倒灌情況。

此外，水利局也全面調查安平路側溝及聯通管，調查後計有49處排水出口需增設逆止閥，並於人行道擇定三處抽水點位，同時也要改善金華橋上下游運河漲潮溢堤狀況，規畫辦理護岸加高及增設堤後導排水，改善長度約800公尺，共計需5000萬元，已提報中央申請經費。

淹水 水利局 台南

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