小犬颱風致延遲性災損 二期稻作減產價格創新高「每百台斤破1200元」

10月初小犬颱風造成雲林縣二期稻作災損減產，農業部原僅公告縣內16鄉鎮納入救助，立委劉建國昨再邀集農糧署等相關單位現勘同樣受災但未納入的斗六、林內、莿桐及古坑等4鄉鎮市，經確認已達救助標準。縣府農業處今最新公告，4鄉鎮已納入救助範圍，等於全縣受災稻農可自公告日起10天內至公所申報救助。

小犬颱風氣流帶來鹽塵，造成二期稻作出現葉片破損、乾枯及榖粒褐化等現象，現已進入收割期，農民說，其實在觀察成熟期就預料到可能會失收，這一期每分地約減收500台斤，另有農民是比去年同期減收2成左右，受災程度近4成，因量少價格上揚，目前濕穀收購價每百公斤超過1200元，創下歷年新高。

縣府農業處昨天公告，因適逢二期作抽穗期，造成穀粒褐化及成熟期延滯、稔實率下降、每穗粒數與千粒重減少等延遲性災害，造成減產、品質下降，農業部繼先前公告10鄉鎮，經縣府爭取再增斗南、虎尾、西螺、北港、元長及大埤等6鄉鎮，受災農民至11月30日期間可至土地所在地公所申報救助。

劉建國今天表示，由於仍有未納入補助範圍的鄉鎮市受災嚴重，昨他與農業部農糧署副署長長姚志旺、中區分署長姚士源、台南農改場分場長陳榮坤及多名縣議員下鄉現勘災情，經向農業部代理部長陳駿季建議，斗六、莿桐、林內及古坑4鄉鎮今起也啟動天然災害現金救助。

縣府農業處今天最新公告，所在土地位於上述鄉鎮市的農民，請於11月22日至12月1日至所在地公所申請。姚志旺指出，水稻救助與保險制度雙軌併行，此次受災農民在公告日10天內儘速至公所申請，公所人員現勘後達20%損害即獲天然災害現金救助每公頃1萬8000元。

至於已採收完畢以致現場無法統計實際受損情形者，劉建國表示，將由水稻保險理賠協助，以過去5年的總量作為基準，若災損比較量達到減產20％將啟動保險理賠，他也鼓勵農民投保水稻收入保險，讓收益有更多保障。