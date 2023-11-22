免費索取秒殺雜誌「+1+1+1」再出刊 共覽嘉義市博覽小城日常百科

嘉義市政府以在地刊物紀錄小城的百年縱深，發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，邀請Netflix日劇「First Love初戀」主視覺攝影師濱田英明，操刀封面及部份內頁攝影，以獨特鏡頭語言紀錄小城魅力，即日起發行免費索取。

市府下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會，市長黃敏惠為專刊寫序，與多間風格店家主理人及貴賓到場聆聽（+1+1+1 =嘉義式）創意行動與專刊介紹，從生態探索、風土飲食與在地書寫等三個主題博覽小城的日常，看見城市迷人之處。

黃敏惠說，去年「+1+1+1」發行創刊號引起轟動，發揮創新創意自我挑戰，讓「+1+1+1」再突破邁向國際化，以更深更廣角度，探索城市風貌，從生態到美食與文學串聯，運用細膩文筆，寫出動人的感觸。感謝平凡製作創意總監黃銘彰再與市府攜手，彙編出屬於這座城市日常百科。

日籍攝影師濱田英明走訪文創園區、嘉義火車站、製材所及舊監、嘉義公園等地，以攝影視角串連文化新絲路。濱田英明說，嘉市街頭林立木造老宅，有著精緻一應俱全城市尺度，城市街景令他回想許多日本風景，保留著歷史韻味場域與建築，令他驚豔。

智科處長郭軒志說，去年專刊推出引起秒殺索取熱潮，今年延續先前城市體驗感，搭配十大旗艦計畫，以影像紀錄「文化新絲路2.0」美術館、舊監獄宿舍群、製材所等重要場景。今年透過生態、風土、文學三個不同議題，連結在地與異地團隊在不同場域進行共創，用創新的行動讓更多人認識嘉義市。