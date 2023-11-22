快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

免費索取秒殺雜誌「+1+1+1」再出刊 共覽嘉義市博覽小城日常百科

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會。圖／嘉市府提供

嘉義市政府以在地刊物紀錄小城的百年縱深，發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，邀請Netflix日劇「First Love初戀」主視覺攝影師濱田英明，操刀封面及部份內頁攝影，以獨特鏡頭語言紀錄小城魅力，即日起發行免費索取。

市府下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會，市長黃敏惠為專刊寫序，與多間風格店家主理人及貴賓到場聆聽（+1+1+1 =嘉義式）創意行動與專刊介紹，從生態探索、風土飲食與在地書寫等三個主題博覽小城的日常，看見城市迷人之處。

黃敏惠說，去年「+1+1+1」發行創刊號引起轟動，發揮創新創意自我挑戰，讓「+1+1+1」再突破邁向國際化，以更深更廣角度，探索城市風貌，從生態到美食與文學串聯，運用細膩文筆，寫出動人的感觸。感謝平凡製作創意總監黃銘彰再與市府攜手，彙編出屬於這座城市日常百科。

日籍攝影師濱田英明走訪文創園區、嘉義火車站、製材所及舊監、嘉義公園等地，以攝影視角串連文化新絲路。濱田英明說，嘉市街頭林立木造老宅，有著精緻一應俱全城市尺度，城市街景令他回想許多日本風景，保留著歷史韻味場域與建築，令他驚豔。

智科處長郭軒志說，去年專刊推出引起秒殺索取熱潮，今年延續先前城市體驗感，搭配十大旗艦計畫，以影像紀錄「文化新絲路2.0」美術館、舊監獄宿舍群、製材所等重要場景。今年透過生態、風土、文學三個不同議題，連結在地與異地團隊在不同場域進行共創，用創新的行動讓更多人認識嘉義市。

「+1+1+1」第二期「博覽小城的日常百科」，即日起歡迎前往全台逾百處藝文場館、獨立咖啡廳限量索取或試閱，博覽小城的文化精髓。索取點、試閱點資訊請見「嘉義市政府智慧科技處」臉書粉絲專頁、「有事青年實驗室Instagram」、「平凡嘉義」臉書粉絲專頁及Instagram公告。

嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會。圖／嘉市府提供
嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會，市長黃敏惠展示專刊。圖／嘉市府提供
嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會，市長黃敏惠展示專刊。圖／嘉市府提供
嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會，市長黃敏惠展示專刊。圖／嘉市府提供
嘉義市政府發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出版第2號專刊，下午在製材所貳陸陸杉Space舉行發表會，市長黃敏惠展示專刊。圖／嘉市府提供

嘉義

延伸閱讀

議員質詢性專區 嘉義市長：尊重主流民意

藍營競總後援會長險在台上昏倒！眾人攙扶 侯友宜大聲打氣

定向越野／亞洲盃中華隊傳捷報 黃敏惠奪菁英女銅牌 

蔡英文視察也不通知 黃敏惠哽咽：中央對嘉市很不公平

相關新聞

小犬颱風致延遲性災損 二期稻作減產價格創新高「每百台斤破1200元」

10月初小犬颱風造成雲林縣二期稻作災損減產，農業部原僅公告縣內16鄉鎮納入救助，立委劉建國昨再邀集農糧署等相關單位現勘同...

免費索取秒殺雜誌「+1+1+1」再出刊 共覽嘉義市博覽小城日常百科

嘉義市政府以在地刊物紀錄小城的百年縱深，發行嶄新生活風格雜誌「+1+1+1」成果專刊，今年以「博覽小城的日常百科」為題出...

殯葬園區聯外道路工程補助 嘉義藍綠立委參選人吵成一團

嘉義市藍營立委參選人張秀華議員，上午再藉質詢，針對位在嘉縣轄殯葬園區聯外道路工程議題，槓上綠營立委王美惠，張秀華指王美惠...

年齡歧視獨居長輩租屋難 華山基金會協助視障婦有棲身之所

嘉市75歲獨居吳姓老婦，長年租居房子，又面臨房東收回，經華山基金會協助、溝通，吳婦才能有棲身之所；基金會表示，長輩在租屋...

大埤稻草酸菜文化季「今年沒迷宮」鐵粉吃驚 主辦單位曝光原因

雲林縣大埤鄉人口數近1萬8000人，約7成人口種植稻米，面積逾5000公頃，總產量是全國之冠，堪稱米鄉，為擴大產業行銷，...

批消防員服勤日排休變相成備勤服勤 嘉市議員與消防局長激辯

嘉義市議員林煒軒上午質詢，消防局3至11月因制度關係，讓消防隊員排休時間變相成為備勤、服勤時間，衍生加班費爭議，消防局規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。