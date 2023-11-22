稻種裹鐵粉取代浸農藥 台南試辦避鳥害成效佳

台南市農業局推廣「稻種披覆鐵粉直播」技術，盼取代農民避免稻種被鳥啄食使用稻種浸農藥直播方式，經5年實測可兼顧生產及生態，今年官田區水菱輪作田示範面積增至20公頃。

台南市政府農業局今天新聞稿指出，官田、下營地區為水稻與菱角輪作主要區域，為改善直播稻種被鳥啄食及農藥灑播問題，將稻種裹上鐵粉後，呈現深褐色且適口性差，不易被鳥發現、取食，也因裹鐵粉讓稻種變重，有效改善稻種浮苗問題。

台南市農業局指出，部分農民關切稻種裹上鐵粉是否影響發芽率及稻子收成率，經5年田間實測發現，整體發芽率約95%以上，稻子收成率約9成，均較稻種浸農藥直播方式為佳，減低農民生產經濟衝擊，兼顧田間生產與生態保育。

台南市農業局指出，農業局自民國107年起與農業部台南區農業改良場合作推廣「智慧農業－稻種披覆鐵粉直播技術」，取代傳統稻種浸農藥直播方式，並於官田區水菱輪作田試辦至今，示範面積由5公頃增加到現今20公頃，施作農民共15人，有效減少稻種浸藥灑播導致田間生物誤食而受害情況。

農業局指出，除試辦稻種披覆鐵粉，並推動友善耕作及引領農民加入濕地標章，共同優化農田環境品質，以逐步擴大營造水雉度冬棲息地，目前取得「營造水雉友善棲地」延長授權使用濕地標章面積計2.56公頃，核發濕地標章貼紙1萬6000張，提升農民環境保育意識，對消費者健康也多一層保障。